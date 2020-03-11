Русфинанс Банк снизил ставки по кредитам на Opel

Банк предложил новые условия кредитования покупателям кроссовера Grandland X и микроавтобуса Zafira Life: ставки начинаются от 3,9% и 4,9% годовых соответственно. Тарифы являются одними из самых привлекательных для покупки моделей Opel в кредит на российском рынке.
«Автомобили Opel хорошо известны и обладают репутацией надежного бренда у россиян. Мы рады поддержать амбициозные планы наших партнёров и разработали очень интересные условия для покупки в кредит двух новейших моделей: кроссовера Grandland X и микроавтобуса Zafira Life. Ставки на кроссовер, например, начинаются от 3,9% годовых. При этом оформить автокредит очень просто – достаточно обратиться к представителям Русфинанс Банка в официальных дилерских центрах Opel», – прокомментировал Сергей Озеров, председатель правления Русфинанс Банка.
В текущем году Русфинанс Банк также снизил ставки для покупателей Peugeot и Citroen.
C 2014 года www.amsrus.ru
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