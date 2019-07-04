Паскаль Риго назначен новым Генеральным директором Тотал Восток

ТОТАЛ ВОСТОК объявляет о назначении нового Генерального директора. Им стал Паскаль Риго, который ранее занимал должность Руководителя международных проектов в «ТОТАЛ ЛУБРИКАНТС» (TOTAL LUBRICANTS).

С 1 июля 2019 года Паскаль Риго является Генеральным директором ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» (с центральным офисом в г. Москве), а также Главным Управляющим маркетинговыми операциями в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Его опыт работы в сфере продаж, маркетинга и управления насчитывает более 30 лет. Свою карьеру в качестве Директора по продажам г-н Риго начал в 1987 году, а уже в 1992 году присоединился к команде нефтегазового концерна Total.

В начале своей карьеры в компании Total г-н Риго занимал руководящую должность в нефтеперерабатывающем секторе компании во Франции, затем с 1993 года в течение пяти лет он возглавлял отдел маркетинга и развития продаж отопительного топлива в Эльф ойл Эй-Джи (Elf Oil AG) в Берлине, после чего курировал сектор судовых масел в 13 странах Северо-Восточной Европы, включая Россию. В период с 2001 по 2005 год он являлся Генеральным директором Филиала компании Total в г. Копенгагене и руководил операциями по переработке нефти и нефтепродуктов в Скандинавии и Финляндии.

С 2005 по 2008 год г-н Риго работал в Отделе стратегического развития в центральном офисе компании Total, расположенном в деловом районе Парижа Ла-Дефанс, и отвечал за развитие (слияние и поглощение) рынков транспортировки и переработки продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С 2008 года он занимал руководящие должности в филиалах Total в странах Азии. С 2008 по 2012 год он отвечал за производство горюче-смазочных материалов в Филиалах Total в Китае, занимал должности Генерального директора в «Эльф Лубрикантс» (ElfLubricants) в Гуанчжоу и затем Генерального директора «ТоталЛубрикантс» (TotalLubricants).

В 2012 году он стал Главным исполнительным директором дочерней компании Total в Индонезии, после чего вплоть до мая 2018 года занимал должность Генерального директора совместного предприятия по производству горюче-смазочных материалов «Эс-ойлТоталЛубрикантс Ко» (S-OilTotalLubricantsCo) с центральным офисом в г. Сеуле (Южная Корея).

«Поскольку для Total российский рынок является одним из ключевых, для меня большая ответственность и в то же время честь возглавить российское подразделение компании. Мы имеем здесь огромную базу клиентов, которые признают нас надежным партнером уже на протяжении многих лет, и мы намерены только укреплять свои позиции, и расширять спектр услуг и улучшать качество продукции», – комментирует г-н Риго.

Ранее должность генерального директора ТОТАЛ ВОСТОК на протяжении пяти лет занимал г-н Фабьен Вуазен.