Новый Mercedes-Benz Vito

Проверенный временем малотоннажный профессионал в сферах мелкого бизнеса, торговли и сервисного обслуживания: в основе успеха автомобиля Mercedes-Benz Vito лежат его универсальность, гибкость и сбалансированное соотношение «цена-качество». В результате комплексного обновления он стал ещё более привлекательным

Особый интерес представляют обладающий нулевыми выбросами по месту своей эксплуатации eVito Tourer с высокомоментным электрическим силовым агрегатом и запасом хода в 421 км, а также новое поколение экономичных и мощных четырёхцилиндровых дизельных двигателей семейства OM 654 (электрический автомобиль eVito и двигатель ОМ654 в настоящее время недоступны для России). Рестайлинг также коснулся информационно-развлекательной системы и вспомогательных систем, а также дизайна. Новый Mercedes-Benz Vito будет доступен для заказа в Германии с 16-го марта 2020 г. Цена на модель начального уровня – фургон Vito с линией исполнения Worker (доступна для Германии) – составит 22 598,10 евро (вкл. НДС). eVito Tourer появится в Германии летом 2020 г.

Ключевые компоненты рестайлинга 2020:

Больше безопасности благодаря системе DISTRONIC и активной системе экстренного торможения

Усовершенствованная камера заднего вида

Цифровое зеркало заднего вида в салоне

Новое информационно-развлекательное портфолио

Более высококлассное исполнение салона и новые варианты обивки сидений

Новый дизайн решётки радиатора

eVito Tourer с двигателем мощностью 150 кВт и запасом хода 421 км

Новое поколение двигателей OM 654, вкл. самый мощный (176 кВт) агрегат при регистрации в качестве легкового автомобиля

Пневмоподвеска AIRMATIC

С момента своего появления на рынке Mercedes-Benz Vito, выпускаемый испанским заводом в Витории, является идеалом универсального среднеразмерного малотоннажного автомобиля. Почти 530 000 автомобилей текущего третьего поколения было продана с момента его выхода осенью 2014 г. Благодаря своей универсальности Vito считается надёжным партнёром представителей среднего класса, прежде всего, предприятий малого и среднего бизнеса с парком до пяти автомобилей. Более 70% всех автомобилей Mercedes-Benz Vito используются именно в этом секторе экономики.

Пиа Херкевитц, менеджер по продукту/маркетингу Mercedes-Benz Midsize Vans, говорит:

«Обширная предлагаемая палитра новых вспомогательных систем, а также новое поколение двигателей продолжают историю успеха Vito и делают его ещё более привлекательным. Vito, как прежде, бескомпромиссен в плане снижения эксплуатационных расходов и уровня выбросов. Его грузоподъёмность и разнообразие вариантов исполнения по-прежнему являются самыми высокими в сегменте. Кроме того, наши новые предложения в области информационно-развлекательных систем также способны удовлетворить возросшие запросы наших коммерческих клиентов». «В плане повседневной практичности новый Mercedes-Benz eVito Tourer задаёт новые стандарты в своём сегменте. Благодаря функции быстрой зарядки и запасу хода в 421 км он характеризуется гибкостью в эксплуатации, являясь для наших клиентов высокоэффективным решением. На его примере мы делаем наглядным наше представление о малотоннажном автомобиле с нулевыми выбросами по месту своей эксплуатации», – поясняет Беньямин Келер, руководитель отдела [email protected] в Mercedes-Benz AG.

Новый eVito Tourer: специалист по пассажирским перевозкам с нулевыми выбросами по месту эксплуатации

Трансформация мобильности уже сейчас всё сильнее сказывается на транспортном движении в городах. Логическим следствием стремления и в будущем обеспечить возможность доставки на последней миле стало внедрение в малотоннажном сегменте полностью электрических автомобилей: поэтому подразделение Mercedes-Benz Vans и взяло на себя роль первопроходца в премиум-сегменте городских коммерческих грузоперевозок с нулевыми выбросами, представив в 2018 г. eVito, а в 2019 г. eSprinter. Динамические характеристики и запас хода впервые представляемого eVito Tourer задают новую планку и удовлетворяют всем требованиям, идёт ли речь об использовании его в качестве гостиничного шаттла, грузопассажирского такси или автомобиля для сервисов совместно-попутных поездок (райдшеринг).

Новый Mercedes-Benz eVito Tourer перенял уникальный облик автомобиля Vito с двигателем внутреннего сгорания. Однако под выполненной в динамичном дизайне передней частью кузова у него скрывается электрический силовой агрегат (eATS), который приводит в движение передние колёса, развивая максимальную мощность в 150 кВт. Причём электродвигатель-генератор, коробка передач с фиксированными передаточными отношениями, система охлаждения, а также силовое электронное оборудование образуют здесь вместе компактный блок. Энергия запасается в литий-ионной аккумуляторной батарее, расположенной в днище кузова. Кроме того, её низкое и центральное расположение положительно сказывается на динамике eVito Tourer. Максимальная скорость 140 км/ч в базовой комплектации и опционально доступная 160 км/ч обеспечат возможность динамичного передвижения и за пределами городов.

Быстрая зарядка – большой запас хода

Mercedes-Benz eVito Tourer оборудуется имеющим жидкостное охлаждение бортовым зарядным устройством (OBL) переменного тока мощностью 11 кВт. Таким образом, он подготовлен к зарядке переменным током (АС) в домашних условиях либо на общественных станциях зарядки электромобилей. Зарядка осуществляется через розетку стандарта CCS, расположенную слева в переднем бампере. Через неё возможна также зарядка постоянным током (DC). Таким образом, благодаря максимальной мощности зарядки 110 кВт автомобиль eVito Tourer способен восполнять свой заряд с 10 – 80 % от станции быстрой зарядки электромобилей менее чем за 45 минут. Аккумуляторная батарея полезной ёмкостью 90 кВт⋅ч обеспечивает запас хода в 421 км12.

За счёт использования интеллектуальной эксплуатационной стратегии Mercedes-Benz eVito Tourer заряжает аккумуляторную батарею и во время пути. В режиме движения накатом или при торможении механическое вращение преобразуется в электрическую энергию и используется для зарядки высоковольтной батареи (рекуперация). Большое влияние на это оказывает сам водитель. Он может варьировать интенсивность рекуперации по мере необходимости, используя подрулевые переключатели. Особо экономичный и комфортабельный способ передвижения в eVito Tourer обеспечит его новая возможность – уровень рекуперации DAUTO. В духе максимы «использовать упреждающий стиль вождения и экономить энергию» информация от разных систем безопасности интегрируется в рамках одной сети, и интенсивность рекуперации регулируется в зависимости от ситуации в режиме реального времени.

Кроме того, три режима движения помогают водителю сделать – путём нажатия кнопки – индивидуальный выбор в диапазоне между максимальным комфортом и максимальным запасом хода.

Так же практичен, как и вариант на традиционной тяге

Благодаря установке аккумуляторной батареи в днище кузова внутреннее пространство автомобиля оказывается в распоряжении пользователя без каких либо-ограничений. Таким образом, электрический eVito Tourer удовлетворяет самым высоким запросам в плане функциональности и вариабельности во многих сегментах пассажирских перевозок. Этот малотоннажный автомобиль с нулевыми выбросами по месту своей эксплуатации доступен в двух вариантах длины – 5140 мм либо 5370 мм в экстрадлинной версии.

К примеру, таксопарки смогут извлечь пользу из разнообразия конфигураций сидений. С двумя рядами сидений в задней части салона eVito Tourer превращается в комфортабельный шаттл, который своей маневренностью и особой тишиной в салоне удовлетворяет всем требованиям к высокопрофессиональной перевозке пассажиров. Благодаря гибкости конфигураций сидений количество мест в нём может достигать девяти, также он может быть оборудован обращёнными друг к другу сиденьями.

Зарядная инфраструктура: консультирование и практическая реализация (в настоящее время недоступна для России)

Наряду с анализом и консалтинговыми услугами подразделение Mercedes-Benz Vans предлагает также аппаратные решения для зарядной инфраструктуры: для индивидуальных клиентов в рамках продажи запчастей доступен настенный модуль ускоренной зарядки Mercedes-Benz, отличающийся компактным и благородным дизайном. Он должен устанавливаться квалифицированным – выбираемым по усмотрению клиента – электриком согласно местным правилам. Ещё более обширный ассортимент услуг предлагается клиентам – владельцам более двух автомобилей на одной точке: в рамках предложения по зарядной инфраструктуре для автопарков малотоннажное подразделение Mercedes-Benz – осуществляя это через избранных партнёров – будет обеспечивать сопровождение автопарка, начиная с консультирования и соответствующей подготовки территории предприятия, установки оборудования по зарядке электромобилей, и заканчивая техобслуживанием и поддержкой.

Специальные сервисы Mercedes PRO connect для автопарков на электротяге (недоступны для России)

Водитель автомобиля eVito Tourer также окажется в выигрыше от использования сервисов сетевой интеграции Mercedes PRO connect. Так, выгодный пакет «Цифровое управление eVan» включает в себя два сервиса. Сервис «Дистанционно управляемый контроль зарядки» позволяет доводить температуру в автомобилях до нужной ещё до их отправления, так что к началу поездки в распоряжении водителя будет полностью заряженная аккумуляторная батарея. Через мобильное приложение Mercedes PRO connect водитель может дистанционно задавать время старта и то, какая температура должна быть в автомобиле к моменту старта. Наряду с водителем всю информацию, касающуюся процесса заряда аккумулятора и кондиционирования, получает также руководитель автопарка через инструмент администрирования автомобилей. Есть возможность задавать параметры непосредственно через Mercedes PRO. На запас хода это не влияет, поскольку для предварительного кондиционирования используется ток зарядного устройства.

Для владельцев автопарков в Германии дополнительно предлагается интеллектуальное решение по зарядке электромобилей, предусматривающее их сетевую интеграцию и установку совместимой зарядной колонки. Сервис Mercedes PRO «Интеллектуальный контроль зарядки» позволит руководителям автопарков избежать пиков нагрузки или, по крайней мере, сократить их частоту, а также сэкономить на расходах посредством оптимизации общей потребляемой мощности.

Технические характеристики Mercedes-Benz eVito Tourer

Выбросы CO2 0 г/км Расход электроэнергии (в смешанном цикле) 26,2 кВт⋅ч/100км Запас хода (в смешанном цикле) 421 км Время зарядки от настенного модуля ускоренной зарядки (Wallbox) или обществ. станции зарядки электромобилей (зарядка переменным током, до 11 кВт) < 10 ч (0-100 %) Время зарядки от станции быстрой зарядки Зарядка переменным током, 50 кВт (серийно) Зарядка переменным током, 110 кВт (опция) ок. 80 мин (10-80%) < 45 мин (10-80%) Привод Передний привод Мощность (пиковая) 150 кВт (204 л. с.) Мощность (непрерывная) 70 кВт (95 л. с.) Макс. крутящий момент 362 Н⋅м Аккумулятор литий-ионный Ёмкость АКБ (полезная) 90 кВт⋅ч Ёмкость АКБ (установленная) 100 кВт⋅ч Варианты длины 5140 мм, 5370 мм Макс. ёмкость багажного отделения у длинной версии: 999 л, у экстрадлинной версии: 1390 л Максимальная скорость 140 км/ч (серийно), 160 км/ч (опция) Допустимая полная масса 3500 кг

Большой выбор силовых агрегатов: ещё мощнее и экономичнее – благодаря новым двигателям

В рамках рестайлинга для всех вариантов заднеприводного Mercedes-Benz Vito стал доступен усовершенствованный в плане экономичности и уровня выбросов, 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизельный агрегат ОМ 654, уже известный по использованию в легковых автомобилях Mercedes-Benz (двигатель недоступен для России). Покупатели коммерческих автомобилей смогут выбирать из следующих четырёх разных по мощности модификаций; здесь в качестве примера взят фургон Vito:

Vito 110 CDI мощностью 75 кВт (102 л. с.), с крутящим моментом 270 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,5-6,4 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 172-169 г/км)7

Vito 114 CDI мощностью 100 кВт (136 л. с.), с крутящим моментом 330 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,6-5,8 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 173-154 г/км)

Vito 116 CDI мощностью 120 кВт (163 л. с.), с крутящим моментом 380 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,4-5,8 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 169-156 г/км)

Vito 119 CDI мощностью 140 кВт (190 л. с.), с крутящим моментом 440 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,4-5,8 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 169-154 г/км)

Кроме того, в качестве флагманской версии – с новым, самым мощным в своём классе агрегатом – для Vito Tourer и Vito Mixto с регистрацией в качестве легкового автомобиля предлагается Vito 124 CDI мощностью 176 кВт (239 л. с.), с крутящим моментом 500 Н·м (расход топлива в смешанном цикле: 6,4-6,3 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 168-166 г/км). В фазе разгона у Vito 124 CDI, доступного только с регистрацией в качестве легкового автомобиля, в дополнение к имеющимся 500 Н·м крутящего момента кратковременно добавляется ещё 30 Н·м (эффект «Overtorque»). С нуля до 100 км/ч Vito 124 CDI разгоняется за 7,9 с, а максимальная его скорость достигает отметки 210 км/ч.

Причём линейка двигателей OM 654 стала, по сравнению с OM 651, ещё экономичнее и чище для окружающей среды, а также отличается ещё более высоким уровнем комфорта в плане шума и вибрации. В автомобиле царит приятная тишина, явления вибрации сведены к минимуму. Комбинация, включающая в себя алюминиевый корпус со стальными поршнями, ступенчатые камеры сгорания, а также технологию покрытия зеркал цилиндров NANOSLIDE® для уменьшения потерь на трение в конструкции двигателя, вместе с динамичной системой многократной рециркуляции отработавших газов, а также расположенной вблизи двигателя системой нейтрализации отработавших газов позволяет снизить расход топлива и уровень выбросов. Благодаря изолированному расположению рядом с двигателем система нейтрализации отработавших газов работает с незначительными тепловыми потерями и в максимально благоприятных рабочих условиях. Среди её компонентов:

Рециркуляция отработавших газов высокого и низкого давления, включая охлаждение

Дизельный катализатор окисления (DOC) для сокращения выбросов угарного газа (СО) и несгоревших углеводородов (НС)

Сажевый фильтр с функцией каталитического нейтрализатора SCR (sDPF)

Каталитический нейтрализатор SCR (селективное каталитическое восстановление) для уменьшения содержания оксидов азота. Для этого в отработавший газ перед попаданием в фильтр sDPF подмешивается аммиак в виде раствора AdBlue®

Дополнительный каталитический нейтрализатор SCR с катализатором блокировки аммиака (ASC) в выпускном тракте

Об эффективности этих мер свидетельствует, например, экономия топлива приблизительно на 13% – в случае нового Vito 119 CDI, если сравнивать его с предшественником. Ёмкость бака SCR у новых моделей составляет теперь 24 л.

Максимальный комфорт при образцовой экономичности: автоматическая коробка передач 9G-TRONIC

Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC впервые теперь стала доступна без ограничений для всех вариантов Vito с задним приводом (недоступна в России для автомобилей Vito). Эта гидротрансформаторная автоматическая коробка передач, отличающаяся особо комфортным переключением и экономичностью, пришла на смену коробке передач 7G-TRONIC и была прежде доступна лишь для Vito Tourer. Характер работы коробки водитель может подстраивать под свои индивидуальные рабочие потребности с помощью переключателя DYNAMIC SELECT, выбирая между режимами движения «Комфорт» и «Спорт». Либо он может взять на себя задачу переключения передач – посредством подрулевых переключателей DIRECT SELECT в режиме «Вручную».

Уникальное разнообразие вариантов привода

В сочетании с новым двигателем семейства OM 654 автомобиль Mercedes-Benz Vito на серийной основе оборудуется задним приводом либо на заказ – постоянным полным приводом 4×4. Таким образом, он сможет с лёгкостью передвигаться по самой разной дорожной поверхности. Высота автомобиля – даже в полноприводном варианте – останется в пределах двух метров. Благодаря этому Vito ни в малейшей степени не утратит своей повседневной практичности и будет без проблем заезжать в большинство гаражей, на парковки, в подземные гаражи и на автомойки.

Кроме того, в переднеприводном варианте Vito доступен в сочетании с двигателем начального уровня из семейства ОМ 622: речь идёт о компактных четырёхцилиндровых агрегатах с рабочим объёмом 1,7 л – мощностью 75 кВт (Vito 110 CDI, расход топлива в смешанном цикле: 6,5-6,4 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 172-169 г/км) и 100 кВт (Vito 114 CDI, расход топлива в смешанном цикле: 6,5-6,4 л/100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 172-168 г/км), которые устанавливаются в поперечном направлении и комбинируются с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Многообразие как ключ к успеху

Свою универсальность Vito демонстрирует и в других областях. Так, он единственный из представителей своего класса, доступный на выбор в трёх вариантах длины, с двумя вариантами колёсной базы и в трёх вариантах привода. Кроме того, обладая грузоподъёмностью до 1369 кг, он просто богатырь в своём классе. Большое разнообразие вариантов превращает его в надёжного партнёра в самых разных отраслях. Так, в качестве фургона он гарантированно удовлетворяет всем требованиям к перевозке товаров и грузов. Не менее часто он применяется в качестве передвижного склада запчастей и автомобиля сервисной службы. Mercedes-Benz Vito Tourer, напротив, преимущественно занят перевозкой пассажиров и грузов – часто даже в роли заводского транспорта. Vito Mixto объединяет в себе преимущества кузовов «фургон» и Tourer: особенно он подходит для бригад передвижных мастерских. И последний, но далеко немаловажный факт – это то, что клиентов есть выбор между различными пакетами оснащения. Так, для Vito Tourer предусмотрены линии исполнения BASE, PRO и SELECT.

Необычайным разнообразием отличается ассортимент опций, доступный для Vito в роли коммерческого автомобиля. Для него предлагается множество вариантов дверей и окон, а также рейлингов на крыше с поперечинами. Грузовое отделение может иметь высокофункциональное оснащение благодаря деревянному полу, системе направляющих для крепления грузов, крепёжным направляющим на боковинах и внутренней облицовке. В исполнении «фургон» преимущества пользователю обеспечит – в отличие от серийно применяемого в грузовом отделении металлического пола – новый, предлагаемый в качестве опции и устойчивый к нагрузкам пол облегчённой конструкции из полимера, который к тому же, в отличие от деревянного пола, повышает грузоподъёмность на величину от 12 до 15 кг. Надстройки крыши и системы креплений, а также поддоны для багажного отделения устанавливаются как с завода, так и в качестве дополнительного оборудования. Повысит комфорт и облегчит управление пространством доступная в Vito Tourer система направляющих, с помощью которой можно крайне легко сдвигать сиденья в задней части салона.

Спортивная жёсткость или комфорт в пути: с AIRMATIC возможно и то, и другое (недоступно в России)

Благодаря новой подвеске AIRMATIC автомобиль Vito в ещё большей мере увеличивает широкий спектр своего применения. Поскольку теперь становится не так уж важно, идёт ли речь о шоссе с ухабами или идеально ровной автомагистрали: система пневматической подвески AIRMATIC, которая с октября 2020 г. станет доступна в Германии для автомобилей Vito, eVito Tourer, V-Класс и EQV (расход электроэнергии в смешанном цикле: 26,4-26,3 кВт ч/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 0 г/км), будет адаптировать подвеску под существующие условия. За счёт увеличения дорожного просвета комфорт в пути будет сохраняться даже на неровном бездорожье. Каждый из амортизаторов автоматически регулируется, подстраиваясь к текущей дорожной ситуации и состоянию трассы. Это происходит очень быстро и точно благодаря двум клапанам в амортизаторах – отдельно для сжатия и отдельно для растяжения. Тем самым система AIRMATIC в каждой ситуации обеспечивает максимум комфорта при движении.

Базовая, ориентированная на комфорт, настройка подвески с увеличением скорости будет обеспечивать устойчивость при движении. Раздельное регулирование ходов сжатия и отбоя посредством своего – в каждом случае – клапана приводит к более спокойной динамике движения. Передовым образом сочетая безопасность с комфортом, подразделение Mercedes-Benz Vans играет роль первопроходца в сегменте среднеразмерных малотоннажников.

Благодаря интуитивно понятному управлению посредством переключателя DYNAMIC SELECT, расположенного на центральной консоли, водитель может просто и быстро переключаться между тремя режимами движения. В случае Vito с традиционным приводом один из режимов приподнимет кузов на величину до 35 мм при условии, что скорость движения не будет превышать 30 км/ч. При более же динамичном движении кузов автоматически опустится до стандартного уровня. В режиме движения «Комфорт» автомобиль останется на стандартной высоте. По достижении скоростного рубежа в 110 км/ч Vito самостоятельно опустит кузов на 10 мм с целью экономии топлива. В режиме «Спорт» автомобиль в независимости от скорости движения будет поддерживать на 10 мм более низкий дорожный просвет. Выбранный режим движения не влияет на работу пневматической системы регулирования уровня кузова, которая действует в полностью автоматическом режиме и независимо от загруженности автомобиля. Это значительно повышает устойчивость и при движении с прицепом.

Подвеска AIRMATIC доступна для всех легковых вариантов нового Vito в сочетании с двигателем ОМ 654.

Ещё больше вспомогательных систем и систем безопасности

Активная система экстренного торможения, система DISTRONIC и цифровое внутрисалонное зеркало заднего вида расширяют палитру доступных для нового Vito систем безопасности и вспомогательных систем, увеличивая их число с 10 до 13. Таким образом, Vito продолжает традицию задавать новые стандарты безопасности в своём сегменте. Именно фургон Vito стал первым малотоннажным автомобилем, получившим на серийной основе подушки безопасности и систему информирования о непристёгнутых ремнях безопасности для водителя и переднего пассажира. А благодаря серийному применению системы стабилизации при боковом ветре и системы контроля степени усталости водителя ATTENTION ASSIST, Vito ещё пять лет назад задал в своём сегменте новые стандарты безопасности.

Активная система экстренного торможения и система DISTRONIC

Новая активная система экстренного торможения, будучи способна распознавать угрозу столкновения с идущим впереди автомобилем, подаёт, в первую очередь, визуальный и акустический предупредительные сигналы. Если водитель на это не отреагирует, то система создаст соответствующее ситуации давление в приводе тормозной системы. А если и в этом случае со стороны водителя так и не последует реакции, то система окажет поддержку в виде активного торможения. В условиях городского движения активная система экстренного торможения способна также реагировать на неподвижные препятствия и пересекающих дорогу пешеходов.

Впервые для Vito стала доступна система DISTRONIC. Эта активная система поддержания безопасной дистанции способна автоматически поддерживать заданный интервал до впереди идущего транспорта, снимая тем самым с водителя нагрузку, в частности, при движении по автомагистралям и в пробках. Данная система самостоятельно разгоняет и замедляет автомобиль, используя максимально половину мощности торможения, чтобы поддержать безопасный интервал. Если система обнаружит, что требуется более интенсивное торможение, то водитель получит визуальное и звуковое предупреждения, чтобы он – при необходимости – сумел соответствующим образом замедлить автомобиль. В рамках пакета с системой DISTRONIC автомобиль Vito по-прежнему оснащается функцией HOLD.

В опциональную комплектацию Vito Tourer входит система контроля давления воздуха в шинах. С помощью других многочисленных вспомогательных систем, что предлагаются в качестве опции, Vito можно будет оснастить индивидуально, например, активной системой помощи при парковке, системой контроля «слепых» зон и системой удержания полосы движения. Также в качестве опции можно установить PRE-SAFE® PLUS – систему защиты пассажиров при угрозе удара сзади.

Для нового Mercedes-Benz Vito в качестве альтернативы галогеновым фарам предлагается интеллектуальная система управления наружным освещением ILS (Intelligent Light System). Полный пакет включает в себя светодиодные указатели поворота, светодиодные дневные ходовые огни, а также реализованные на светодиодах ближний свет, дальний свет и «боковой» свет. В зависимости от скорости движения фары головного освещения за счёт регулируемого распределения света подстраиваются под текущие требования к движению по автомагистралям и шоссе. Кроме того, функциональность системы ILS может быть расширена за счёт системы управления дальним светом PLUS, что предлагается в качестве опции. Она адаптируется под условия освещения и подстраивает распределение света (ближний, частично дальний, дальний) и дальность освещения к соответствующей дорожной ситуации.

Цифровое зеркало заднего вида в салоне: отличный обзор при любых условиях

Одной из наиболее интересных особенностей и в настоящий момент уникальным торговым предложением в данном сегменте является цифровое внутрисалонное зеркало заднего вида. Речь здесь идёт о трансляции картинки с расположенной под задним стеклом и работающей в режиме HDR (расширенного динамического диапазона) камеры на дисплей внутрисалонного зеркала, которое может использоваться точно так же, как и обычное оптическое зеркало заднего вида – даже в случаях, когда багажное или грузовое отделение окажется заполненным до самой крыши. Преимуществом этой опции является то, что обзор происходящего позади автомобиля не будут ограничивать подголовники, пассажиры или иные объекты в салоне, препятствующие обзору. Установленная под задним стеклом камера обеспечивает в два раза более широкий угол обзора, чем традиционное внутрисалонное зеркало заднего вида, поскольку у последнего угол обзора ограничивается плоскостью окон. Это очевидный плюс в плане безопасности и аргумент в пользу цифрового внутрисалонного зеркала заднего вида.

Цифровое зеркало заднего вида обеспечивает преимущество и в условиях плохой видимости: камера наилучшим образом справится с ситуацией в подземном паркинге или во время дождя, передавая чёткую картинку на жидкокристаллический TFT-дисплей высокого (1600 х 320 пикселей) разрешения. Алгоритм обработки картинки, выводимой на цифровое внутрисалонное зеркало заднего вида, позаботится о том, чтобы её тёмные и светлые области отображались сбалансированно. Даже от попавшего в кадр и отобразившегося на дисплее яркого заходящего солнца вам не придётся щуриться.

Посредством привычного перекидного переключателя интенсивности отражаемого света цифровое изображение с камеры можно будет сменить на аналоговое. Тем самым в режиме оптического зеркала для обзора станет доступным пространство задней части салона.

Встроенный ограничитель скорости

Особый интерес для владельцев автопарков представляет встроенный ограничитель скорости (Speed Limiter). В зависимости от варианта исполнения максимальную скорость у Vito с регистрацией в качестве грузового автомобиля можно будет ограничить на отметке 120 либо 160 км/ч. Тем самым можно не только снизить расходы на топливо, но также – благодаря меньшему износу – и без того уже низкую совокупную стоимость владения.

С полной сетевой интеграцией и новым дизайном

В рамках рестайлинга расширился и ассортимент информационно-развлекательных систем. Во всех вариантах радио новый Vito предпочитает исключительно приём цифрового сигнала (DAB+). Уже даже при подготовке под установку с двумя передними динамиками расчёт делается на стандарт DAB – равно как и в случае базовой версии акустической системы с радио Audio 10, которая умеет принимать сигналы цифровых радиостанций. Тем самым становится возможным кристально чёткий и свободный от помех приём радиосигнала с неизменно хорошим качеством даже на протяжённых маршрутах. Кроме того, система Audio 10 располагает интерфейсом Bluetooth® для работы функции громкой связи или для потокового воспроизведения музыки. Предусмотрена возможность зарядки смартфона через разъём USB.

Новые информационно-развлекательные системы Audio 30 и Audio 40 дают ответ на массу пожеланий клиентов. Они располагают 7-дюймовым дисплеем с сенсорным экраном, а также возможностью интеграции смартфона через Apple CarPlay™ и Android Auto™. В случае системы Audio 40, кроме того, через экран можно управлять встроенной навигационной системой. Таким образом, в сочетании с Mercedes PRO connect для Vito впервые становится возможной маршрутная навигация с информацией о ситуации на дороге Live Traffic. Причём подсказки и индикация навигационной системы с отображением городов и ориентиров в 3D отличаются интуитивной понятностью. У дисплея есть ещё одна функция: в случае систем Audio 30 и Audio 40 он выступает также в качестве монитора при выборе камеры заднего вида 180° с целью отображения проезжей части позади Vito. Поскольку с камеры заднего вида теперь поступает цифровой сигнал, картинка на дисплее характеризуется небывалой прежде чёткостью.

Идеально дополняют предложение интерфейс Bluetooth® с потоковым воспроизведением аудиофайлов и функцией громкой связи с целью свести к минимуму отвлечение внимания водителя при разговорах по телефону, а также разъёмы USB для зарядки мобильных устройств.

Цифровые сервисы под брендом Mercedes PRO (недоступны для России)

От цифровых сервисов по обеспечению сетевой интеграции, объединённых в комплекс Mercedes PRO, выигрывает не только сам eVito. Представители предприятий малого и среднего бизнеса, обладающие парком традиционных автомобилей, всё больше задумываются об эффективности, экономичности и простоте управления автопарком. Продукты Mercedes PRO Connect для сетевой интеграции и управления автопарком помогают повысить эффективность, снизить эксплуатационные расходы, повысить доступность автомобилей, а также облегчают коммуникацию внутри автопарка и работу водителю. При этом Mercedes PRO на одной веб-платформе объединяет в комплекс все релевантные сервисы. Это позволяет через сайт www.mercedes.pro получить прямой доступ к предложениям по сетевой интеграции, которые выходят далеко за рамки классических малотоннажных автомобилей.

Технические предпосылки для сбора и обмена данными обеспечивает коммуникационный модуль (LTE) со встроенной SIM-картой. Самими сервисами можно пользоваться на ПК и мобильных устройствах. В настоящий момент для Vito доступно восемь пакетов:

Информация о ситуации на дороге Live Traffic

Усовершенствованная поддержка

Упрощённая коммуникация автопарка

Электронные записи

Эффективное управление парком

Эффективный анализ стиля вождения

Управление автомобилем через мобильное приложение

Интерфейс данных малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz

Наряду с восемью пакетами, предлагаемыми для вариантов Vito с традиционным приводом, для Mercedes-Benz eVito доступен также пакет «Цифровое управление eVan».

Быстрая помощь при авариях или поломках

Vito наилучшим образом подготовлен к чрезвычайным ситуациям благодаря новой системе экстренного вызова Mercedes-Benz и сервису помощи на дороге, который активируется с момента передачи автомобиля клиенту. Система экстренного вызова входит в базовую комплектацию. Благодаря датчикам столкновения случаи аварий могут мгновенно регистрироваться, а экстренные службы получают автоматическое оповещение, если водитель или пассажиры не отреагируют на голосовое соединение, установленное с автомобилем. В качестве альтернативы экстренный вызов можно также осуществить вручную с помощью клавиши «SOS» на потолочной панели управления. Система устанавливает голосовое соединение с Контакт-центром Mercedes-Benz и передаёт точное местоположение, а также другую информацию, необходимую для спасения и эвакуации.

При возникновении поломки водитель может запросить техническую поддержку через службу помощи при аварии или поломке, нажав на клавишу оповещения о поломке на потолочной панели управления. Будет выполнено соединение с Центром поддержки клиентов (CAC), при этом данные об актуальном местоположении и все релевантные данные об автомобиле будут переданы автоматически. CAC отправит уведомление близлежащему дилеру Mercedes-Benz, который окажет помощь на месте либо доставит автомобиль на эвакуаторе на ближайшую станцию техобслуживания Mercedes-Benz. Таким образом, время простоя будет сокращено, что позволит ускорить дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

Новая решётка радиатора и более благородное исполнение салона

Дизайнеры модифицировали выразительный и динамичный дизайн автомобиля Mercedes-Benz Vito. Так, новый Vito можно распознать по решётке радиатора, которая идёт в сочетании с такими опциями, как система DISTRONIC, активная система экстренного торможения или окрашенные бамперы. Пластина со звездой «Mercedes-Benz» располагается в центре решётки радиатора и окружена тремя рифлёными ламелями чёрного цвета. Помимо этого, в качестве опции для всех вариантов Vito предлагается решётка радиатора в хромированном исполнении, у которой и сами ламели имеют покрытие «под хром».

Обновили дизайнеры и салон автомобиля Vito. Износостойкая и в то же время элегантная ткань «Калума» пришла на смену ткани «Тунха». На левом и правом краях приборной панели в результате рестайлинга появились новые дефлекторы обдува со спортивным дизайном в виде турбин. Центральная опора приборной панели при заказе доступного в качестве опции хром-пакета отделки салона украшается теперь рамкой в виде элемента благородно выглядящей декоративной отделки «рояльный лак». В случае этой опции хромированное покрытие получает и обрамление дефлекторов обдува.

Цветовая палитра расширена, новые варианты колёсных дисков размером 17, 18 и 19 дюймов

Уже с прошлого года для всех модификаций Vito клиентам доступны на выбор новые возможности и для оформления экстерьера. Цветовая палитра вариантов окраски кузова типа «металлик» была дополнена цветами «Серый графит» и «Серый селенит». Кроме того, популярный в сегменте легковых автомобилей Mercedes-Benz цвет «Красный гиацинт металлик» стал доступен для всех моделей. Также в качестве опции предлагается новый вариант лакокрасочного покрытия – «Стальной синий».

Выразительный и динамичный образ автомобилю придают новые, появившиеся с начала 2019 г., 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета с полировкой и дизайном «10 спиц», а также два варианта 18-дюймовых легкосплавных дисков – в цвете «серый тремолит» с полировкой и дизайном «5 двойных спиц» и в чёрном цвете с полировкой и дизайном «5 спиц». Кроме того, вновь стали доступны 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета. 17-дюймовый вариант обеспечивает улучшенную аэродинамику автомобиля.