Бренд Bowler вошел в состав компании Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover объявляет о покупке Bowler – британского производителя внедорожников, запасных частей и раллийных автомобилей

Компания Bowler, основанная в 1985 году, стала одним из первых производителей гоночных внедорожников в Великобритании и добилась успеха во многих международных ралли-рейдах. Опыт Bowler в сфере разработки динамичных автомобилей повышенной проходимости, технического оборудования и надежных компонентов для эксплуатации в экстремальных условиях высоко востребован на рынке.

Special Vehicle Operations – это активно развивающееся подразделение, работа которого направлена на создание уникальных продуктов мирового уровня, среди которых серии SV, Vehicle Personalisation и Classic. Присоединение Bowler в качестве четвертой бизнес-единицы стало вполне естественным решением компании Jaguar Land Rover.

С момента основания компания Bowler работала в тесном сотрудничестве с Land Rover. В 2012 году было заключено партнерское соглашение между двумя брендами, что привело к созданию популярной гоночной серии Defender Challenge, которая существовала в 2014-2016 годах.

Основатель компании Дрю Боулер (Drew Bowler) скончался в 2016 году, однако его наследие бережно хранят члены его семьи и команда, работающая в штаб-квартире бренда в британском графстве Дербишир.

Майкл ван дер Занде (Michael van der Sande), руководитель подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations: «На протяжении почти 35 лет имя Bowler прочно ассоциируется с инновациями и успехом, а репутация бренда закрепилась благодаря участию в самых сложных в мире автомобильных соревнованиях для внедорожников. И теперь бренд может достичь новых успехов уже в составе компании Jaguar Land Rover. Объединение опыта команды Bowler и подразделений SV, Classic и Vehicle Personalisation является ключевым шагом в рамках нашей стратегии по созданию востребованного и широкого портфолио продуктов Special Vehicle Operations. Сейчас все наши усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить полную поддержку сотрудников Bowler в процессе перехода в состав Jaguar Land Rover».

Бизнес Bowler теперь полностью принадлежит компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира бренда по-прежнему базируется в городе Белпер графства Дербишир.