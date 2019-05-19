Нечитаемые номерные знаки, чем это грозит?

Чем чревата езда с номерными знаками с нечитаемыми символами?

Номерные знаки — особенно передний! — существуют в агрессивной среде, так что утрата ими товарного вида вполне естественна. Следить за их состоянием должен владелец машины, а пренебрежение этой обязанностью чревато санкциями.

Ирония в том, что краска с номерных табличек быстрее стирается у тех водителей, которые зимой в строгом соответствии с ПДД часто протирают их для обеспечения читаемости. У тех же, кто игнорирует это требование закона, жестянки живут в «законсервированном» виде неделями, сохраняя первозданный вид дольше.

В результате первые рискуют получить штраф за нечитаемые символы не только зимой, но и в теплое неслякотное время года.

ПДД не оговаривают причину, по которой номерные знаки оказались нечитаемыми. Стершаяся краска — такой же повод выписать штраф на 500 рублей по ст. 12.2.1 КоАП РФ, как и залепленная грязью или снегом табличка.