Победа Mercedes-Maybach S-Класса и родстера Mercedes-AMGGT на премии «Автомобиль года в России –2019»

Mercedes-Benz был объявлен лидером сразу в двух престижных номинациях на церемонии награждения премии «Автомобиль года в России– 2019».

Роскошный Mercedes-MaybachS-Класса занял первое место в категории «Представительский класс «премиум». Пионер инноваций и воплощение самых взыскательных представлений о стиле и роскоши, этот автомобиль неоднократно становился лауреатом множества премий, неизменно подтверждая, что Mercedes-Benz создает лучшие автомобили в мире.

Спортивный родстер Mercedes-AMGGT стал первым в номинации «Кабриолеты и родстеры «премиум». Поездка за рулем этого родстера – самый эмоциональный способ знакомства со спортивным автомобилем. Безграничное наслаждение ездой с открытым верхом и впечатляющая мощность пробуждают самые яркие эмоции.

«Для Мерседес-Бенц автомобиль Medcedes-AMG GT родстер – это дримкар, автомобиль мечты. Мы рады, что россияне ассоциируют автомобиль мечты именно с Mercedes-AMG GT», – с такими словами выступила со сцены директор департамента продаж легковых автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС» Мария Морозова.

Ежегодная национальная премия «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ» –крупнейший по количеству участников автомобильный конкурс в России. Это еще и широчайшее маркетинговое исследование, в основе которого лежит изучение автомобильных предпочтений россиян. Голосование проходило с 1 января по 14 апреля, в нём участвовало более миллиона человек.На суд автолюбителей были вынесены модели в 23 классах и нескольких специальных номинациях.

Марка с трехлучевой звездой была участником премии с самого первого года ее проведения. Начиная с 2008 г., Mercedes-Benz ежегодно оказывался ее лауреатом в различных номинациях. В частности, Mercedes-Maybach S-Класс четыре раза занимал первые места в своем классе.