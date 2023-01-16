Выбрана главная автомобильная премьера 2022

Эксперты подвели итоги всероссийской онлайн-премии «Параллельная новинка года». За полтора месяца за главную премьеру 2022 года проголосовали более 100 тысяч человек. Лидером стал новый Range Rover — ему отдал свой голос почти каждый пятый россиянин

Лучший автомобиль пользователи Авто.ру выбирали с начала декабря — на странице премии на Авто.ру проголосовали почти 134 тысячи человек. В этот раз организаторы учли изменившийся рынок новых авто, поэтому «кандидатами» были иномарки, ввезенные по параллельному импорту.

Главной новинкой 2022 года стал Range Rover: за него отдали голоса почти 20% пользователей Авто.ру. Эта же модель забрала победу в номинации «Вседорожная новинка года». Второе место занял ещё один внедорожник — Lexus LX (13,6%), «бронза» — у кроссовера Kia Sportage (12,8%). Титул «Электрическая новинка года» завоевал BMW iX (10,1%).

Всего в списке автомобилей-номинантов было 11 новинок, среди которых Mercedes-Benz EQS, Nissan Pathfinder, Voyah Dreamer, Hyundai Staria, Mitsubishi Outlander, Voyah Free и другие.

«Несмотря на все популярные стереотипы про машины Land Rover, автомобили этого бренда второй раз за три года становятся главными новинками России. В 2020-м победил Defender, а в 2022-м — Range Rover последнего поколения. Удивляет, с какой лёгкостью внедорожнику удалось удержаться на первой позиции с первого же дня. Видимость конкуренции с Lexus LX и Kia Sportage появилась только в последние недели голосования, но дотянуться до “британца” они так и не смогли.

BMW iX повторил лучший результат для электрокаров. Если учесть, что в 2022-м мы собрали рекордное количество голосов, то iX можно назвать самым популярным электрокаром в истории нашей премии», — прокомментировал Александр Мирошкин, исполнительный продюсер премии «Новинка года», редактор Журнала Авто.ру.

«Параллельную новинку 2022 года» также выбирали российские автоблогеры и журналисты. В голосовании приняли участие 29 экспертов. По их версии, главной премьерой 2022-го стал китайский электрокроссовер Voyah Free, второе место занял Nissan Pathfinder, третье разделили минивэны Voyah Dreamer и Hyundai Staria.

Впервые народное голосование за лучшую новинку года прошло в 2020 году — тогда выбирали из 16 машин. 66 тысяч голосовавших выбрали Land Rover Defender. В 2021 году премия Авто.ру собрала уже более 105 000 человек. Лучшей из 25 претендентов стала Toyota Land Cruiser 300.