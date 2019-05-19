Если и поросли мхом, то только чтобы подчеркнуть уникальность. Фоторепортаж с “Ретро-Минск-2019”

По сложившейся традиции в Минске 12-й год подряд проходит международный автофестиваль “Ретро-Минск”.

Приятно отметить, что и на этот раз мы стали свидетелями настоящего праздника для ценителей автолегенд. На фестивале можно было увидеть как вылощенные экземпляры, которые выезжают только на различные мероприятия, так и “старичков-работяг”, приведенных в хорошее техническое состояние и радующих своих владельцев каждый день.

“Перестал считать на $10.000”

Как раз таким экземпляром, который используется на постоянной основе, является Ford Granada. Слово владельцу:

Этим Ford-ом я владею уже около 8 лет, постепенно привожу его в идеальное состояние. С завода он выехал с мотором 1.7 – это V-образная «четверка», которая была заменена на “откапиталенный” 2.3 V6. Этот агрегат также устанавливался на “Гранаду”. Кузов автомобиля был в плачевном состоянии, поэтому пришлось полностью переваривать весь низ. Подвеска общая с Ford Scorpio, поэтому с ее восстановлением проблем не возникло, а вот все остальные запчасти найти очень сложно, приходится либо искать по зарубежным сайтам, либо подбирать аналогичные детали у современных моделей. Верх сидений был перешит в дермантин, который сохраняет дух эпохи. Все остальное в первозданном виде, даже аудиосистему сохранили со штатной магнитолой и единственным динамиком. В планах установить сюда “автомат”, для этого все детали, кроме кардана, уже закуплены. Точную сумму, которая уже ушла на восстановление не скажу, 3 года назад перестал считать на отметке в 10.000 тысяч долларов.

Французская классика вечна

Невероятно редкий олдтаймер Citroen DS23 приехал на фестиваль из Москвы:

Купил авто в Москве уже восстановленным и сейчас только поддерживаю его состояние, – говорит владелец. – После покупки внес несколько изменений: по причине частых поездок на дальние расстояния пришлось установить нештатную магнитолу и динамики; генератор от более современной модели, потому что найти оригинал или даже копию на DS23 практически невозможно. Остальные комплектующие также найти нелегко, но чаще всего поиски заканчиваются успехом. Подвеска гидравлическая, полностью рабочая и имеет 5 положений. Благодаря этому поездки на дальние расстояния проходят просто отлично, машина показывает себя по плавности хода намного лучше многих современных.

В стиле “рэт-лук”

Эта “двойка” появилась в семье в 1975 году. За это время она успела постоять несколько лет в гараже, несколько лет на улице, была рабочей и только пару лет назад попала под мою опеку. В Беларуси нет “рэт-лука”, поэтому решил сделать качественный проект сам.

С самого начала появилась идея вырастить на авто мох, но это не очень хорошо получилось, поэтому сейчас его приходится клеить. Хватает примерно на сезон, если дети на всевозможных выставках и фестивалях не оторвут раньше.

Ржавчина на машине не настоящая, “рыжие” элементы покрывались краской для дизайна интерьера и матовым лаком. Все остальные детали не бросаются в глаза, например, задние фонари от 124-го Fiat, приборка в милях, – все делалось для придания авто американского стиля на советской базе.

По технике машина практически полный сток, двигатель родной – 1.2, 65 лошадиных сил, но сколько осталось в живых не знаю. Подвеска – статика, были поставлены более короткие пружины, “дропнуты” амортизаторы, отрезаны отбойники, сделаны кастомные рычаги.

Мне “по фану” кататься одному, люблю в выходные “прохватить” по центру. В сезон машина стоит на улице, на зиму уезжает на паркинг. Зимой жалко…

“Советские яхты”

Эти “Чайка” и ЗИЛ были куплены в нашем Совминовском гараже и обошлись ну очень дорого, за такую сумму можно было бы купить квартиру в самом центре. Самое сложное во владении данными автомобилями – это их обслуживание. Детали невероятно редкие, стоят баснословных денег. При это в машинах все работает, лакокрасочное покрытие в превосходном состоянии несмотря на возраст. В основном машины выезжают только на выставки. Однажды ездили и на “дальняк” в Ригу. Более комфортную поездку представить себе очень трудно, автомобили просто плывут по дорожному полотну. Лично мне больше нравится 14-я “Чайка”, потому что в ЗИЛ-е слишком много помпезности, по комфорту он уступает. В “Чайке” даже японский кондиционер с отдельным климатом для пассажира.

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