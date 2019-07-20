Суд Бразилии заблокировал строительство гоночной трассы F1 в Рио

Судья отменил итоги тендера на постройку гоночной трассы и потребовал завершения экологической экспертизы.

Федеральный суд Бразилии удовлетворил запрос прокуратуры и принял временный запрет на строительство автодрома в Рио-де-Жанейро. Тендер на постройку трассы отменен.

В проведенном ранее тендере приняла участие единственная компания – Rio Motorsports. Однако вскоре в бразильских СМИ появилась информация, что она не выполнила условия конкурса. В частности, документы о финансовых гарантиях со стороны застройщика оказались оформлены не должным образом.

Суд выразил недовольство тем, что перед проведением тендера не было получено заключение экологической экспертизы. Дело в том, что на территории, где предполагается строительство трассы, растут важные для экосистемы района деревья.

Решение судьи обязывает провести экологическую экспертизу и учесть ее результаты при проведении повторного тендера. Пока это не будет сделано, начинать строительство нельзя.

Идея провести Гран При Бразилии в Рио-де-Жанейро принадлежит президенту страны Жаиру Болсонару. Еще в мае он хотел построить новый автодром в рекордные сроки – до конца этого года. А первый этап Формулы 1, по словам Болсонару, должен был бы пройти уже в следующем сезоне.

Столь амбициозные планы сразу столкнулись с волной критики, в первую очередь со стороны властей Сан-Паулу, где сейчас на трассе «Интерлагос» проходит Гран При Бразилии. Руководство Формулы 1 при этом подтвердило, что в 2020 году бразильский этап точно состоится именно в Сан-Паулу, но не исключило перенос гонки в Рио-де-Жанейро в будущем.

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