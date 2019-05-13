Российский завод Hyundai Motor в седьмой раз поддержал Сестрорецкий полумарафон

Российский завод компании Hyundai Motor обеспечил Сестрорецкий полумарафон питьевой водой, питанием и призами

Российский завод компании Hyundai Motor выступил генеральным спонсором Сестрорецкого полумарафона – ежегодного соревнования по легкой атлетике. В нем приняли участие 794 человека, 476 из которых пробовали свои силы на дистанции 21 км, остальные – на дистанции 5 км. Трасса забега проходила по живописной территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» обеспечил техническое оснащение мероприятия, предоставил всем участникам соревнований питьевую воду и питание, а также наградил всех финишировавших медалями и предоставил призы победителям. Для открытия забега предприятие предоставило электромобиль Hyundai IONIQ, не загрязняющий атмосферу вредными выбросами.

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на соревнованиях представляли 170 сотрудников, это рекордное количество участников от российского завода компании за все годы проведения забега.

«Поддержка Сестрорецкого полумарафон» уже стала для нас хорошей традицией. С каждым годом количество участников продолжает расти, все больше и больше детей принимает в нем участие. И нам очень приятно, что наш завод имеет возможность поддерживать культуру здорового образа жизни и помогать с популяризацией спорта среди молодежи», — отметил директор производственного управления Андрей Казак.

Помимо соревнований для взрослых, в рамках полумарафона были организованы детские старты для участников в возрасте от 4 до 11 лет. В этом году на дистанциях 200 и 400 м соревновались 150 юных спортсменов, из них 46 детей сотрудников «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Все участники детских стартов получили от завода медали и сувениры.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выступил генеральным спонсором полумарафона в рамках программы социальной ответственности Hyundai Motor, которая реализуется по всему миру под девизом «Изменим мир вместе!». Являясь крупнейшим предприятием Курортного района Санкт-Петербурга, завод Hyundai Motor предоставляет новые возможности для раскрытия талантов и потенциала молодежи, поддерживая различные спортивные и образовательные проекты.

Начиная с 2012 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал разным учебным заведениям Санкт-Петербурга 19 автомобилей в качестве учебных моделей и в настоящее время оказывает всестороннюю поддержку в подготовке и проведении чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».