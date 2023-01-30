Соллерс Алабуга поставит Сбербанку более 700 автомобилей Sollers Atlant

Соллерс Алабуга поставит Сбербанку более 700 автомобилей Sollers Atlant
30 января 16:11 2023

Соллерс Алабуга поставит Сбербанку  крупную партию новых автомобилей Sollers Atlant. Заказ включает более 700 автомобилей, а первые фургоны уже переданы Банку

Sollers Atlant – новый игрок рынка LCV в России, с первых дней продаж демонстрирующий свою востребованность и доверие со стороны крупного бизнеса. Продажи автомобиля стартовали в декабре 2022 года, а список его заказчиков уже пополнил крупнейший банк России – Сбербанк.

С учётом специфики перевозок и  поставленных задач Сбербанк приобрёл широкую гамму спецификаций автомобилей Sollers Atlant от самых маленьких цельнометаллических фургонов полной массы 3,5 тонны с дизельным двигателем 1,9 л. до самых тяжёлых автомобилей с двойными задними колёсами массой 4,2 тонны и более мощным дизельным двигателем 2,7 л.

В первую партию автомобилей, переданных банку, вошли цельнометаллические фургоны средней колёсной базы со средней крышей, фургоны длинной базы с высокой крышей с одинарными колёсами полной массой 3,5 тонны, а также  двойными задними колёсами полной массой 4,2 тонны.

Все автомобили уже в базовой комплектации имеют внушительный перечень оснащения, включающий кондиционер, аудиосистему, подушки безопасности водителя и пассажира, антиблокировочную систему (ABS) и др.

0.00%
Осталось:

На тему:
  Article "tagged" as:
AtlantSollers
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Лыжи, санки, Lamborghini

Лыжи, санки, Lamborghini 2

Mitsubishi вводит возможность погашать автокредит онлайн

Mitsubishi вводит возможность погашать автокредит онлайн 0

Какие мировые премьеры состоятся в рамках Парижского автошоу-2018 ?

Какие мировые премьеры состоятся в рамках Парижского автошоу-2018 ? 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.