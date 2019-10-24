В Петербурге два автомобиля врезались в пешеходов. За рулем одного из них находилась чиновница

Октябрь 24 12:21 2019

В Санкт-Петербурге два автомобиля врезались в пешеходов на переходе

За рулем одного из них находилась 38-летняя чиновница из администрации Ломоносовского района Ленобласти. Об этом сообщила «Фонтанка». В ДТП пострадали семь человек, их госпитализировали.

Авария на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошла около 11:45. Volkswagen врезался в левый борт Renault, после чего тот опрокинулся. Это произошло на пешеходном переходе, где в этот момент находились около 15 человек.

Всего в ДТП пострадали семь человек, они доставлены в четыре больницы. Состояние большинства из них оценивается как средне тяжелое.

По данным «Фонтанки», за рулем Renault находилась ведущий специалист по дошкольному образованию, член комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленобласти Надежда Ильина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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AMSRUS
AMSRUS

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