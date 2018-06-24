INFINITI объявляет о старте продаж кроссовера QX50 2019 модельного года 30

Новый INFINITI QX50 – скоро на дорогах России.

Аэродинамически выверенный и при этом эффектный дизайн развивает стиль концептуальных моделей QX50 Concept и QX Sport Inspiration, привнося в сегмент премиальных SUV новое прочтение фирменного дизайнерского почерка Powerful Elegance («Мощная элегантность»). Сочетая стать настоящего внедорожника с рациональной компоновкой, рельефные линии с узнаваемыми элементами фирменного стиля INFINITI, экстерьер QX50 — наглядный пример высочайшего профессионализма дизайнеров INFINITI, создавших автомобиль истинно премиального качества.

Непревзойденный простор, артистичное использование высококлассных отделочных материалов и безукоризненное качество изготовления делают салон QX50 уютным, удобным и одновременно мультифункциональным. Ориентируясь на потребности водителя, новый QX50 предлагает ряд технологий, значительно облегчающих управление и повышающих безопасность движения, в то время как его стильный и располагающий к релаксации интерьер отвечает потребностям всех пассажиров.

Двигатель VC-Turbo — первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия — в равной мере обеспечивает как высокую топливную эффективность, так и истинное удовольствие от вождения.

Новый INFINITI QX50 будет доступен в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. (специально для российского рынка) и полным приводом.

В стандартном исполнении версии Pure новый QX50 может похвастать щедрым списком премиального оборудования. Уже в стандарте автомобиль оснащается системой интеллектуального полного привода, круиз-контролем, 8 подушками безопасности, новой навигационной системой InTouch c информацией о ситуации на дорогах, двойным цветным сенсорным дисплеем 8″ и 7″ дюймов, системой бесконтактного открытия дверей и безключевого запуска двигателя, обогревом ветрового стекла в зоне щеток и обогревом боковых зеркал, светодиодными фарами заднего и переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, дверью багажника с электроприводом, системой Welcome Lightning («Интуитивное освещение»).

Версия Luxe получила тонировку задних боковых стекол и двери багажника, светодиодные передние противотуманные фары, панорамную крышу и рейлинги, трех-зонный автоматический климат-контроль и отделку салона матовым узорчатым алюминием.

Версия Sensory включает в себя (помимо оборудования версии Luxe) систему кругового обзора, систему обнаружения приближающихся объектов и ассистента парковки, интерактивную навигационную систему INFINITI, дистанционный запуск двигателя, память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, матричные светодиодные фары улучшенного дизайна Ice cube c авторегулировкой, систему адаптивного освещения дороги, аудиосистема BOSE Premium Sound System с 15 динамиками мощностью 450 Ватт.

Главными новинками версий Luxe и Sensory являются бесконтактное открытие двери багажника при движении ногой под задним бампером и проекционный 9″ дисплей на лобовом стекле (hud = head up display). Водителю требуется опустить взгляд всего на четыре градуса от дороги для считывания информации.

Версия Autograph получила дизайнерский пакет c уникальной трехцветной отделкой интерьера ISLAND WHITE с высочайшим качеством применяемых материалов и исполнения деталей.

Версии нового QX50 Luxe, Sensory и Autograph могут быть расширены дополнительными пакетами и системами безопасности в зависимости от оборудования, которым уже оснащён автомобиль.

Автомобиль уже доступен для предзаказа во всех официальных дилерах Инфинити. Первые поставки новой модели ожидаются в начале августа 2018 года.

Розничные цены на новый QX50 будут объявлены ближе к старту продаж.