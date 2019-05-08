Новый 911 Speedster идет в серийное производство

Спортивный автомобиль с гоночной техникой Porsche 911 Speedster выпускают в серийное производство

Еще концептуальный вариант 911 Speedster произвел настоящую сенсацию. Теперь Porsche начинает серийное производство открытого двухместного автомобиля.

911 Speedster сочетает в себе лаконичный дух ориентированного на водителя спортивного автомобиля с гоночной техникой, пригодной также к условиям повседневной эксплуатации. Основой для разработки стали 911 R (2016) и 911 GT3. Эмоциональный звук в кокпите создает высокооборотный четырехлитровый оппозитный атмосферный двигатель, мощность которого составляет 375 кВт (510 л.с.). Переключения шестиступенчатой КПП GT выполняются вручную.

Во внешнем виде нового Speedster отражается его история. В нем проявляются черты предка всех спортивных автомобилей Porsche – родстера 356 «№1» 1948 года. Об этом напоминает и ограниченный выпуск нового 911 Speedster: с середины 2019 года на предприятии в Цуффенхаузене, Германия, будет изготовлено 1948 экземпляров.

Мировая премьера концепта 911 Speedster состоялась в 2018 году в Цуффенхаузене в ходе церемонии, посвященной 70-летию спортивных автомобилей Porsche. Затем он был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде и на мероприятии Rennsport Reunion VI в калифорнийской Лагуне-Сека, а также в октябре на Парижском автосалоне. Многочисленные элементы дизайна Speedster, которые были использованы в концепте, нашли свое применение в серийной модели.

Главное место среди них занимает эстетичная задняя крышка с двумя «горбами» – классическими элементами спортивного автомобиля этого типа начиная с 911 Speedster 1988 года. Это самая большая и сложная деталь из углепластика, которую компания Porsche до сих пор использовала в дорожной модели. В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.

Облегченная конструкция крыши пришла на смену простому тенту концепта. Несмотря на лаконичное исполнение, тканевый мягкий верх соответствует условиям повседневной эксплуатации. Вместе с укороченной рамой ветрового стекла с заниженным обтекателем и соответственно уменьшенными боковыми стеклами это придает 911 Speedster атлетичный вид. Элегантная низкая линия Fly-line была характерна для исторических предшественников, таких как Porsche 356 Speedster 1954 года.



Использование мягкого верха не вызывает никаких сложностей: нажатием кнопки производится отпирание центрального стопорного крюка на раме ветрового стекла, а боковые «плавники» тканевого тента имеют электрический привод. Большая задняя крышка из легкого карбона автоматически разблокируется и слегка отодвигается назад. Затем ее нужно поднять вручную и тем самым освободить место для тканевого мягкого верха, который складывается по z-образной схеме позади сидений. Затем крышку следует закрыть, не прилагая усилий. Раскладывание тента осуществляется таким же образом. Различие заключается в том, что оба плавника слева и справа от «горбов» следует фиксировать в креплениях вручную.

Задний спойлер и задний бампер от 911 GT3 Touring

Облегченные детали широко используются в конструкции кузова Speedster. Облегченная на два килограмма по сравнению 911 GT3 карбоновая передняя крышка и карбоновые крылья позаимствованы у 911 R. Передний бампер взят от GT3, а передняя спойлерная кромка является новой разработкой. Вместо зеркал классической формы Talbot, использованных в концепте, серийная версия Speedster имеет зеркала Sport Design с электроприводом и обогревом. Выдвижной задний спойлер с аэродинамической оптимизацией и задний бампер Speedster получил от 911 GT3 Touring.

Интерьер отличается черной кожаной отделкой боковых валиков и подголовников карбоновых сидений-ковшей, а также подлокотников на дверях и укороченного рычага переключения передач. Центральные части сидений имеют отделку перфорированной кожей, а легкие дверные панели с черными петлями открывания и сетки для мелких вещей позволяют снизить массу.

Надписи Speedster украшают подголовники и карбоновые накладки на пороги, а также расположенный по центру тахометр. Как и у других приборов, у него черный циферблат с белой стрелкой, а также зеленые цифры и шкала –напоминание о знаменитом предшественнике Porsche 356 Speedster. На поперечине позади сидений расположена табличка с индивидуальным номером 911 Speedster, выпуск которого ограничен 1948 экземплярами.

Для нового 911 Speedster Porsche предлагает на заказ пакет Heritage Design. Цена в России составляет 1 601 796 рублей, включая НДС. В данном варианте оснащения, разработанном отделением дизайна Porsche и реализованном Porsche Exclusive Manufaktur, используются классические элементы, характерные для 50-х и 60-х годов. Среди них – исполнение салона в черном/коньячном цветах с золотистыми деталями.

Кузов окрашен в серебристый цвет GT Silver Metallic, а передняя облицовка и крылья отличаются специальной окраской в виде белых «стрелок». Пакет дополняет гоночная графика в классическом стиле на дверях и передней крышке. Владельцы могут выбрать показанный на иллюстрации стартовый номер (максимум двузначный). Исторический герб Porsche и золотистые надписи соответствуют образцам 50-х и 60-х годов.

Высокооборотный двигатель мощностью 510 л.с.

Свое «сердце» новый Speedster позаимствовал у 911 GT3. Атмосферный 6-цилиндровый оппозитный двигатель с рабочим объемом 4,0 литра является чистокровным агрегатом семейства GT: максимальная мощность 375 кВт (510 л.с.) достигается при 8400 об/мин, максимальная частота вращения составляет 9000 об/мин, а на максимальный крутящий момент 470 Нм двигатель выходит при 6250 об/мин. Новый 911 Speedster разгоняется с места до 100 км/ч за 4,0 секунды и развивает максимальную скорость 310 км/ч.

По сравнению с прежним 911 GT3 двигатель Speedster оснащается двумя сажевыми фильтрами (GPF) и соответствует экологическому стандарту Euro 6d TEMP EVAP-ISC (EU6 DG). Тем не менее двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр развивает на 10 л.с. больше. Этого удалось добиться благодаря использованию форсунок высокого давления с оптимизированным впрыском, а также модернизации системы впуска с отдельными дроссельными заслонками, которые обеспечивают еще более чуткий отклик на нажатие педали акселератора. Новая облегченная спортивная выхлопная система из нержавеющей стали весит на 10 килограммов меньше, хотя она была дополнена двумя сажевыми фильтрами.

Так как 911 Speedster считается автомобилем для водителя, компания Porsche предлагает эту модель только со спортивной шестиступенчатой механической КПП. Она имеет функцию Auto-blip, которая благодаря перегазовке выравнивает разницу в частоте вращения при переключениях «вниз». Функция Auto-blip может быть активирована в любое время и независимо от выбранной настройки регулируемых амортизаторов PASM (Porsche Active Suspension Management). Механическая блокировка заднего дифференциала с асимметричным действием дополняет перечень систем трансмиссии, ориентированных на спортивный стиль вождения.

Философия GT, характерная для нового Speedster, находит свое проявление также и в ходовой части. Она была создана на базе техники 911 GT3 и 911 R и включает систему управления задними колесами со спортивной настройкой и динамические опоры двигателя. Регулировочные системы, такие как Porsche Torque Vectoring (PTV), Porsche Stability Management (PSM) и PASM со спортивной настройкой и занижением на 25 миллиметров, были точно адаптированы к особенностям нового автомобиля.

Открытый двухместный автомобиль комплектуется 20-дюймовыми коваными облегченными дисками Speedster с центральным креплением. В базовую комплектацию входит тормозная система PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) с перфорированными и вентилируемыми керамическими составными дисками.

Цена 911 Speedster в России составляет 21 681 000 рублей, включая НДС. Заказать автомобиль можно уже сейчас.