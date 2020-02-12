Новый седан Dacia Logan сменит платформу на модульную

Седан Dacia Logan готовится сменить поколение. Только что состоялся «шпионский» дебют «третьего» Логана, замеченного на испытаниях на юге Европы. Это важный проект для компании, и не только из-за популярности модели – ДРАЙВ

Нынешние Logan и Sandero (второе поколение, выпускаемое с 2012 года) используют устаревшую платформу M0 (это просто эволюция давней B0), а третья генерация должна переехать на бюджетную версию современной модульной «тележки» CMF-B, известную по последним поколениям моделей Renault Clio и Renault Captur.

Современные Logan и Sandero могут похвастать ассортиментом более чем из десяти моторов (если рассматривать все рынки в сумме и разные виды топлива, от бензина и дизеля до спирта и сжиженного газа), с рабочим объёмом от скромных 0,9 до двух литров (версия RS). Похожая картина сохранится и в третьем поколении. Однако некоторые двигатели наверняка получат умеренную гибридную надбавку в виде стартера-генератора, скажем, 75-сильный литровый атмосферник. Да и классический гибрид исключить нельзя, во всяком случае для некоторых рынков.

В ряде стран, в том числе в России, Logan и Sandero относятся к линейке Renault. Причём различия с Дачией не сводятся к одним лишь шильдикам на носу и руле. Расходятся дизайн бамперов, решёток радиатора, фонарей и интерьера, моторная гамма. А, к примеру, в Бразилии у Логанов и Sandero и вовсе ряд своих оригинальных особенностей во внешности и начинке.

Все эти реношные интерпретации исходной модели увидим позже. Ну а парочка в виде седана Dacia Logan III и хэтчбека Sandero III покажется во всей красе осенью 2020-го (на автошоу в Париже или на отдельном собственном мероприятии). В 2021 году ждём универсал Logan MCV и приподнятые версии упомянутых моделей с приставкой Stepway.