Новый седан Dacia Logan сменит платформу на модульную

Нынешние Logan и Sandero (второе поколение, выпускаемое с 2012 года) используют устаревшую платформу M0 (это просто эволюция давней B0), а третья генерация должна переехать на бюджетную версию современной модульной «тележки» CMF-B, известную по последним поколениям моделей Renault Clio и Renault Captur.
Крышка багажника весьма короткая, а заднее стекло сильно наклонено. Logan готовится обратится лифтбеком? Как, например, следующий российский Volkswagen Polo. Маскировка не позволяет увидеть разъём полностью. Так что вопрос остаётся без ответа. Фото: Stefan Baldauf/SB-Medien
Современные Logan и Sandero могут похвастать ассортиментом более чем из десяти моторов (если рассматривать все рынки в сумме и разные виды топлива, от бензина и дизеля до спирта и сжиженного газа), с рабочим объёмом от скромных 0,9 до двух литров (версия RS). Похожая картина сохранится и в третьем поколении. Однако некоторые двигатели наверняка получат умеренную гибридную надбавку в виде стартера-генератора, скажем, 75-сильный литровый атмосферник. Да и классический гибрид исключить нельзя, во всяком случае для некоторых рынков.
Фото: Stefan Baldauf/SB-Medien
В ряде стран, в том числе в России, Logan и Sandero относятся к линейке Renault. Причём различия с Дачией не сводятся к одним лишь шильдикам на носу и руле. Расходятся дизайн бамперов, решёток радиатора, фонарей и интерьера, моторная гамма. А, к примеру, в Бразилии у Логанов и Sandero и вовсе ряд своих оригинальных особенностей во внешности и начинке.
Все эти реношные интерпретации исходной модели увидим позже. Ну а парочка в виде седана Dacia Logan III и хэтчбека Sandero III покажется во всей красе осенью 2020-го (на автошоу в Париже или на отдельном собственном мероприятии). В 2021 году ждём универсал Logan MCV и приподнятые версии упомянутых моделей с приставкой Stepway.
C 2014 года www.amsrus.ru
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