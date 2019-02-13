Lamborghini Polo Storico на выставке Rétromobile представило суперкар Miura SV

Подразделение Lamborghini Polo Storico на выставке Rétromobile в Париже представило

отреставрированный суперкар Miura SV, принадлежащий Жану Тодту

На парижской выставке классических автомобилей Rétromobile подразделение Lamborghini Polo Storico представило свою знаменитую модель — суперкар Miura SV в специальном красном цвете. Легендарный спорткар, прошедший полную реставрацию в подразделении Polo Storico, принадлежит Жану Тодту (Jean Todt), значимой персоне в автомобильной индустрии и президенту Международной автомобильной федерации (FIA). Торжественная церемония передачи автомобиля состоялась 5 февраля на стенде Lamborghini Polo Storico в присутствии Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председателя правления и генерального директора Automobili Lamborghini, который лично вручил ключи от отреставрированного суперкара его владельцу.

Модель с номером шасси 3673 была выпущена 11 ноября 1972 года, унаследовав номер ходовой части автомобиля Miura S 1968 года выпуска, поврежденного в результате аварии. Ранее производители спорткаров по разным причинам нередко использовали номера шасси моделей предыдущих поколений. Такой подход был выгоден с финансовой и практической точек зрения, так как избавлял клиентов от высоких налогов на импорт новых автомобилей в ряде стран и процедуры переоформления документов о регистрации автомобиля.

В конце 1972 года первым владельцем суперкара Miura SV, окрашенного в красный цвет Rosso Corsa с золотой полосой в нижней части кузова и с черным кожаным салоном, стал г-н Мецин (Mr. Mecin) из Южной Африки. После полной реставрации подразделением Polo Storico суперкар находится в идеальном состояни спустя 47 лет.

В ходе восстановительных работ в течение 13 месяцев при разборке суперкара была полностью проверена каждая деталь: от маркировки рамы, кузова и салона до указания обновленной нумерации и даты других элементов. Подразделение Polo Storico также установило аутентичность спорткара и его деталей на основании информации из архива Lamborghini.

Суперкар Miura SV прибыл на реставрацию в Сант-Агата-Болоньезе со значительными следами износа. Специалисты Polo Storico, стремящиеся максимально сохранить аутентичность моделей, вместо замены деталей новыми решили выполнить их ремонт и реставрацию.

На парижской выставке Rétromobile наряду с Miura SV подразделение Polo Storico представило в том числе Lamborghini 400 GT 1966 года выпуска. Модель с номером шасси 0592, принадлежащая канадскому коллекционеру, в настоящее время находится на реставрации в Polo Storico.

Подразделение реставрации автомобилей Lamborghini Polo Storico, открытое в 2016 году, отвечает за историческое наследие компании, включая реставрацию и сертификацию всех моделей Lamborghini, произведенных до 2001 года, — от 350 GT до Diablo. Еще одно направление деятельности Polo Storico — восстановление запасных частей для классических моделей Lamborghini.

Только в 2018 году было выпущено более 200 новых кодовых номеров: это позволяет владельцам быть полностью уверенными в аутентичности классических суперкаров Lamborghini. Кроме того, в зону ответственности Polo Storico входит управление архивом, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки, позволяющие обеспечить подлинность моделей Lamborghini.