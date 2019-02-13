Lamborghini Polo Storico на выставке Rétromobile представило суперкар Miura SV

Lamborghini Polo Storico на выставке Rétromobile представило суперкар Miura SV
Февраль 13 17:03 2019

Подразделение Lamborghini Polo Storico на выставке Rétromobile в Париже представило
отреставрированный суперкар Miura SV, принадлежащий Жану Тодту Lamborghini Polo Storico

На парижской выставке классических автомобилей Rétromobile подразделение Lamborghini Polo Storico представило свою знаменитую модель — суперкар Miura SV в специальном красном цвете. Легендарный спорткар, прошедший полную реставрацию в подразделении Polo Storico, принадлежит Жану Тодту (Jean Todt), значимой персоне в автомобильной индустрии и президенту Международной автомобильной федерации (FIA). Торжественная церемония передачи автомобиля состоялась 5 февраля на стенде Lamborghini Polo Storico в присутствии Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председателя правления и генерального директора Automobili Lamborghini, который лично вручил ключи от отреставрированного суперкара его владельцу.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

Модель с номером шасси 3673 была выпущена 11 ноября 1972 года, унаследовав номер ходовой части автомобиля Miura S 1968 года выпуска, поврежденного в результате аварии. Ранее производители спорткаров по разным причинам нередко использовали номера шасси моделей предыдущих поколений. Такой подход был выгоден с финансовой и практической точек зрения, так как избавлял клиентов от высоких налогов на импорт новых автомобилей в ряде стран и процедуры переоформления документов о регистрации автомобиля.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

В конце 1972 года первым владельцем суперкара Miura SV, окрашенного в красный цвет Rosso Corsa с золотой полосой в нижней части кузова и с черным кожаным салоном, стал г-н Мецин (Mr. Mecin) из Южной Африки. После полной реставрации подразделением Polo Storico суперкар находится в идеальном состояни спустя 47 лет.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

В ходе восстановительных работ в течение 13 месяцев при разборке суперкара была полностью проверена каждая деталь: от маркировки рамы, кузова и салона до указания обновленной нумерации и даты других элементов. Подразделение Polo Storico также установило аутентичность спорткара и его деталей на основании информации из архива Lamborghini.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

Суперкар Miura SV прибыл на реставрацию в Сант-Агата-Болоньезе со значительными следами износа. Специалисты Polo Storico, стремящиеся максимально сохранить аутентичность моделей, вместо замены деталей новыми решили выполнить их ремонт и реставрацию.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

На парижской выставке Rétromobile наряду с Miura SV подразделение Polo Storico представило в том числе Lamborghini 400 GT 1966 года выпуска. Модель с номером шасси 0592, принадлежащая канадскому коллекционеру, в настоящее время находится на реставрации в Polo Storico.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

Подразделение реставрации автомобилей Lamborghini Polo Storico, открытое в 2016 году, отвечает за историческое наследие компании, включая реставрацию и сертификацию всех моделей Lamborghini, произведенных до 2001 года, — от 350 GT до Diablo. Еще одно направление деятельности Polo Storico — восстановление запасных частей для классических моделей Lamborghini.Lamborghini Polo Storico_Miura SV_17

Только в 2018 году было выпущено более 200 новых кодовых номеров: это позволяет владельцам быть полностью уверенными в аутентичности классических суперкаров Lamborghini. Кроме того, в зону ответственности Polo Storico входит управление архивом, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки, позволяющие обеспечить подлинность моделей Lamborghini.

На тему:

  Article "tagged" as:
LamborghiniMiura
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Rolls-Royce рассказал о своем первом кроссовере

Rolls-Royce рассказал о своем первом кроссовере 0

На Chevrolet Malibu 2016 дебютирует система Teen Driver

На Chevrolet Malibu 2016 дебютирует система Teen Driver 2

Новый Профи от УАЗа на Comtrans

Новый Профи от УАЗа на Comtrans 0