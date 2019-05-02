Дорожных рабочих в США обокрали средь бела дня

Воры в штате Калифорния показали мастер-класс как быстро взять то, что лежит без присмотра

Подставы, скоординированные действия, разные ухищрения? Забудьте! Некоторые преступники действуют открыто, без затей, но при этом очень быстро и максимально эффективно. Яркий пример – на видео, заснятом в штате Калифорния.

В месте сужения ремонтируемой дороги рядом с пикапом рабочих притормозил Nissan. Из него выскочил длинноволосый господин, очень похожий на тех, что снимаются в фильмах про мафию из латиноамериканских стран и быстро вытащил бензопилу из бокового отсека грузовика. После этого седан сорвался с места и умчался в неизвестном направлении. Повязали ли шустрых воришек и зачем им понадобилась бензопила, история умалчивает.

Источник.