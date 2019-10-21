Приостановлено производство грузовиков Mitsubishi Fuso Canter

Совместное предприятие КАМАЗа и Daimler AG — ООО «ДК Рус» — приостановило производство среднетоннажных грузовиков Mitsubishi Fuso Canter. Выпуск Кантеров ведется на заводе в Набережных Челнах

Причина приостановки конвейера — затоваривание складских запасов. Как сообщает «Ведомости», дилеры Mitsubishi Fuso до сих пор не распродали Кантеры 2018 года выпуска и забиты машинами, собранными в первой половине 2019 года.

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation входит в состав концерна Daimler AG. «ДК Рус» выпускало среднетоннажные грузовики Fuso. Они собирались крупноузловым способом из машинокомплектов, поставляемых из Японии. Сборка была приостановлена еще в мае 2019 года, но об этом до сих пор публично не объявляли. Работники линии Mitsubishi Fuso переведены в другие подразделения «ДК Рус», в т. ч. на линию Mercedes-Benz.

Сейчас на складах скопилось 1200-1300 нераспроданных машин. Производство Кантеров в Челнах возобновят в 2020 году.

Fuso плохо продаются из-за небольшого количества комплектаций и модификаций, отмечает «Ведомости» со ссылкой на одного из дилеров. Со следующего года собираемые в России грузовики будут обновлены и получат новые комплектации, в том числе коробку-«автомат» и регулируемые водительские сиденья.

Локализация при производстве Mitsubishi Fuso Canter в России минимальная. У нас в стране закупаются шины, аккумуляторы и технические жидкости. В дальнейшем ее увеличат за счет деталей интерьера и экстерьера, а также за счет окраски кабин. Сейчас кабины приходят из Японии собранными и окрашенными.

Средневзвешенная цена проданных Fuso Canter в России по итогам восьми месяцев 2019 года составляет 3 383 891 рублей. Для сравнения: средневзвешенная цена аналогичных по грузоподъемности «ГАЗонов Next» — 2 356 365 рублей.

Напомним, что c июня 2018 года «ДК Рус» приступил к выпуску Кантеров нового поколения TF. Canter TF оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем Mitsubishi Fuso 4P10 с турбокомпрессором, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль доступен в двух конфигурациях по полной массе — 7,5 т (150 л. с.) и 8,55 т (175 л.с.).

Кабину от Canter TF КАМАЗ планирует использовать для своей новой среднетоннажной модели 4307 грузоподъемностью 10 тонн. Унификация кабины КАМАЗа-4307 c Canter позволит снизить себестоимость японской кабины за счет наращивания объемов ее производства. Фото прототипа КАМАЗ-4307 публиковались два с половиной года назад.

Напомним, совместное предприятие автоконцернов КАМАЗ и Daimler было создано 2009 году под названиями «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» и «Мерседес-Бенц Тракс Восток». Затем обе компании были объединены в «Даймлер КАМАЗ Рус». В июле 2010 года компания Mitsubishi Fuso Trucks & Bus Corporation совместно с ПАО КАМАЗ запустили российское производство Mitsubishi Fuso Canter методом крупноузловой сборки. СП производит также грузовые автомобили Mercedes-Benz методом крупноузловой сборки в Набережных Челнах, является генеральным импортером грузовой и специальной техники Fuso и Mercedes-Benz на территории России. Daimler AG является держателем 15% акций всего холдинга КАМАЗ.