Серийные грузовики Volvo обзавелись системой предупреждения о столкновении

Новая функция повышения безопасности Distance Alert для водителей грузовых автомобилей была представлена Volvo Trucks

Distance Alert является частью системы предупреждения о столкновении с функцией экстренного автоматического торможения от Volvo Trucks и помогает водителям грузовиков придерживаться безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства и избегать столкновений.

Новая функция предназначена для использования на автотрассах за пределами населенных пунктов и активируется на скорости более 60 км/ч при отключенном круиз-контроле. Для идентификации объектов и определения расстояния система использует радар и камеру.

Работает Distance Alert в два этапа. Первый – оповещение водителя о потенциально опасной ситуации звуковыми и световыми сигналами (красный индикатор на лобовом стекле), который активируется при сокращении дистанции до впередиидущего транспортного средства до минимально допустимого значения. Второй – активация экстренного торможения, к которому система прибегает при отсутствии реакции со стороны водителя.

Функция предупреждения об опасной дистанции (Distance Alert) доступна для грузовиков Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX 2018 года выпуска, оборудованных системой предупреждения о столкновении.

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