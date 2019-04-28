Представлен первый в мире грузовик, работающий на чистом метаноле

Geely Commercial Vehicle начинает производство первого грузового автомобиля, работающего на чистом метаноле

Дочерний бренд Yuan Cheng Auto, принадлежащий Geely New Energy Commercial Vehicle Group (GCV), объявляет о запуске первого в мире тяжелого грузового автомобиля, работающего на чистом метаноле. Новинка будет производиться на заводе GCV в Наньчуне и предлагаться в трех вариантах исполнения: стандартном, горном и для региональной логистики.

Разработка метаноловых транспортных средств является важной мерой в диверсификации энергетики и более эффективном использовании природных ресурсов. Тяжелые грузовики Yuan Cheng, работающие на 100% метаноле, являются более экологичными по сравнению с дизельными. Кроме того, источники добычи метанола более разнообразны, поскольку он может быть произведен из угля, природного газа или даже переработанного углекислого газа. Разработанный при поддержке глобальной сети научных центров Geely Holding Group, первый полностью метаноловый тяжелый грузовик Yuan Cheng должен стать образцом для конкурентов в своем рыночном сегменте.

Экономичный и экологичный

Geely занимается разработкой силовых агрегатов, работающих на метаноле, в течение последних 15 лет и является правообладателем ряда патентов в этой области. Метаноловые тяжелые грузовики Yuan Cheng используют в своей конструкции мощные двигатели Weichai, созданные на основе технологий Geely. Двигатель имеет рейтинг долговечности B10, отличается ресурсом более 1 миллиона километров и построен на базе тех же компонентов, которые используют главные производители тяжелых грузовиков.

В тяжелых метаноловых грузовиках Yuan Cheng используется двигатель объемом 12,54 л с максимальной мощностью 460 л.с., позволяющий технике преодолевать 30° подъемы, что сопоставимо с показателями современных дизельных моделей. Помимо этого, силовой агрегат оснащен такими передовыми технологиями, как турбонаддув с промежуточным охладителем, замкнутый контур контроля состава горючей смеси, охлаждение системы EGR, трехходовый каталитический нейтрализатор и другими системами, которые в совокупности обеспечивают грузовому автомобилю высокую производительность, низкие расход топлива и выбросы вредных веществ, а также высокую надежность.

При стандартной эксплуатации метаноловых тяжелых грузовиков Yuan Cheng можно сэкономить примерно до 18% в сравнении с аналогичными дизельными версиями. Исходя из ежегодного пробега в 150 000 км и цен на метанол в 2 500 юаней за тонну, каждый год клиенты будут экономить более 45 000 юаней (т.е. примерно 430 000 рублей по текущему курсу).

Кроме того, отработавшие газы при использовании метанола наносят гораздо меньше вреда окружающей среде, чем при использовании дизельного топлива. Тяжелые грузовики на метаноле от компании Yuan Cheng соответствуют и даже превосходят установленные в Китае национальные экологические стандарты VI.

Спроектированный глобальной дизайнерской сетью Geely, метаноловый тяжелый грузовик Yuan Cheng отличается интуитивно понятным, эстетичным дизайном. Авангардное и минималистичное оформление передней части грузовика подчеркивает его экологичность. Значок Yuan Cheng на грузовике оснащен подсветкой для повышения видимости при движении ночью. Специальное защитное покрытие наносится на окна, дверные ручки и боковые зеркала для предотвращения прилипания грязи к этим частям грузовой машины и повышения безопасности при движении в непростых погодных условиях (например, во время дождя или снегопада).

Рама тяжелого метанолового грузового автомобиля Yuan Cheng соответствует европейскому регламенту о безопасности ECE R29-03. Более того, камеры под левым и правым зеркалами бокового обзора решают проблему наличия обширной слепой зоны, которая возникает из-за массивности кузова и длины транспортного средства, и повышают активную безопасность.

Лидер в сегменте экологически чистых коммерческих автомобилей

Более 75% автомобильного транспорта в Китае составляют дизельные коммерческие автомобили, что делает их основным источником вредных выбросов в атмосферу. Запуск и продажа тяжелых грузовых автомобилей на метаноловом топливе направлены на сокращение вредных выбросов в окружающую среду. Тяжелые метаноловые грузовики от компании Yuan Cheng не только привносят базовые ценности Geely в сегмент коммерческих автомобилей, но и отражают приверженность Geely экологически чистым технологиям.

Продвижение коммерческого транспорта на метаноловом топливе – важная миссия подразделения Geely New Energy Commercial Vehicle Group. В будущем Geely планирует расширить свое присутствие на рынке коммерческих транспортных средств, выпуская полную линейку тракторов, самосвалов и бортовых грузовиков, работающих на метаноле, и параллельно разрабатывая гибридные и водородно-метаноловые силовые установки.

«Запуск первого в мире тяжелого грузового автомобиля, работающего на чистом метаноле, знаменует вхождение Geely в сегмент коммерческих автомобилей и эпоху коммерческих транспортных средств, работающих на метаноле. Коммерческие автомобили Geely будут самыми безопасными, экологически чистыми и энергоэффективными транспортными средствами на рынке», – комментирует событие президент компании Geely New Energy Commercial Vehicle Group Чжоу Цзяньцюнь.

Подразделение Geely New Energy Commercial Vehicle Group

Geely New Energy Commercial Vehicle Group (GCV) является подразделением Zhejiang Geely Holding Group, фокусирующим свое внимание на разработке, производстве, продажах и сервисном обслуживании коммерческого транспорта, работающего на альтернативных источниках энергии. Под управлением GCV находятся такие бренды, как London Electric Vehicle Company и Yuan Cheng Auto.

Подразделение GCV основано в 2016 году и с тех пор занимается разработкой экологически чистых коммерческих транспортных средств. Две ключевые области рынка, в рамках которых развивается компания – это легкие и тяжелые грузовые автомобили полной массой от 2,5 до 49 тонн, а также городские и туристические автобусы длиной от 4,5 до 12 м.

Являясь частью концерна Geely, подразделение GCV пользуется опытом, технологическими преимуществами и ресурсами, доступными такой глобальной компании, чтобы достичь главной цели – уменьшить потребление энергии, выбросы вредных веществ и эксплуатационные затраты в сфере коммерческого транспорта.