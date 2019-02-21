На дорогах Москвы станет больше сотрудников ДПС

На дорогах Москвы станет больше сотрудников ДПС
Февраль 21 11:09 2019

Количество сотрудников ДПС на дорогах Москвы будет увеличеноДПС

На заседании Мосгордумы, состоявшемся 20 февраля, руководитель столичного УВД Олег Баранов обрисовал будущее сотен столичных гаишников.

– Сокращаются один специальный батальон по обслуживанию МКАД и целый ряд структурных подразделений именно в самом управлении ГИБДД, которые будут переформированы в структурных подразделениях административных округов как отделы по обслуживанию территорий того или иного округа, — сообщил он.

— Для жителей города Москвы скажу проще: сотрудников именно дорожно-патрульной службы станет на территории обслуживания больше, — пояснил генерал-лейтенант полиции Баранов.

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AMSRUS
AMSRUS

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