Jaguar Land Rover представляет XF в версии Chequered Flag

Jaguar Land Rover представляет XF в версии Chequered Flag
Январь 29 22:02 2019

Компания Jaguar Land Rover представляет специальную версию Chequered Flag для XF нового модельного года

Версия Chequered Flag получила уникальные элементы дизайна экстерьера, целый ряд эксклюзивных деталей интерьера, а также широкую линейку мощных и эффективных бензиновых и дизельных двигателей Ingenium. Jaguar XF Chequered

Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar: «XF сочетает в себе элегантность и выдающуюся динамику, столь характерную для любого Jaguar. Этот автомобиль отличается стремительным силуэтом, который как нельзя лучше дополняют эксклюзивные элементы дизайна Chequered Flag».

Новые детали экстерьера выделяют версию Chequered Flag среди других моделей линейки и включают уникальные бейджи, расположенные на боковых воздухозаборниках, спортивный передний бампер, пакет Black Pack, пороги, окрашенные в цвет кузова, спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые кованые колесные диски, выполненные в гамме Gloss Black. Jaguar XF Chequered Новая специальная версия доступна в одном из трех цветовых решений экстерьера – Yulong White, Santorini Black и Eiger Grey. Jaguar XF Chequered Салон XF Chequered Flag получил целый ряд элементов дизайна, включая уникальные бейджи, отделку приборной панели Dark Hex Aluminium, кожаную отделку всего салона R-Sport и цветовые комбинации Ebony/Ebony или Ebony/Red на выбор с контрастной прострочкой.Jaguar XF Chequered Ряд самых востребованных опций XF стал доступен для версии Chequered Flag по умолчанию. В частности, навигационная система Navigation Pro с пакетом InControl Connect Pro включает функцию Live Traffic, которая помогает водителям избежать пробок, а также позволяет делиться данными о маршруте с другими водителями с помощью бортового компьютера или мобильного приложения. Помимо всего прочего, версия получила 12,3-дюймовую электронную приборную панель и технологию бесключевого доступа.

Пакет опций Smartphone pack с функциями Apple CarPlay и Android Auto будет доступен в базовых версиях всех автомобилей нового модельного года. Технология позволяет получить доступ к мобильным приложениям через 10-дюймовый сенсорный экран автомобиля.

На российском рынке XF Chequered Flag доступен с двумя вариантами бензиновых двигателей:

  • 2,0-литровый четырехцилиндровый Ingenium, 250 л.с., полный привод
  • 2,0-литровый четырехцилиндровый Ingenium, 300 л.с., полный привод

Облегченная конструкция и оптимизированная динамика Jaguar XF обеспечивают идеальный баланс ездовых характеристик и управляемости. Система All-Surface Progress Control позволяет добиться плавного, не требующего усилий движения даже на поверхностях с низким сцеплением, а подключаемый полный привод и система Intelligent Driveline Dynamics гарантируют оптимальную динамику и проходимость.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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