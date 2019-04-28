Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения. На днях новинку без какого-либо камуфляжа заметили в Южной Корее. Эксклюзивные шпионские снимки автомобиля опубликовало издание Motorgraph.
Фото: c.motorgraph.com
Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж. К дилерам Hyundai в Южной Корее она поступит в третьем квартале текущего года.
Напомним, кроссовер Creta, который с момента своего появления в России пользуется у нас ажиотажным спросом (и лидирует в сегменте SUV в целом), на домашнем рынке представлен под именем ix25.
Со сменой поколений модель сильно изменилась внешне. В первую очередь, это заметно по габаритам: длина колесной базы выросла на 20 мм (до 2610 мм), габаритная длина кузова – на 30 мм (до 4300 мм), а высота и ширина – на 10 мм.
Серьезные перемены настигли «Крету» и в салоне. Центральная часть убранства отныне «отдана на откуп» большому вертикальному тачскрину (отвечающему за управление мультимедей, климат-контроль и ряд систем безопасности), воздуховоды ушли в освободившееся пространство над дисплеем, а около рычага КПП появился вращающийся селектор режимов работы трансмиссии. Кроме того, новинке досталось новое рулевое колесо и доработанные передние сиденья с вентиляцией (сама функция доступна опционально).
В Китае и Южной Корее паркетник предложат с двумя бензиновыми двигателями: 1,0-литровым турбомотором и 1,6-литровым «атмосферником». В Индии, скорее всего, к гамме присоединится и дизельный агрегат.
Старт продаж Hyundai Creta второго поколения состоится в третьем квартале. Предварительный ценник – от 105 000 юаней (около 1 млн рублей по текущему курсу).
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru