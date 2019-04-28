Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Новая Hyundai Creta без камуфляжа была замечена в Южной Корее на финальных тестах

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения. На днях новинку без какого-либо камуфляжа заметили в Южной Корее. Эксклюзивные шпионские снимки автомобиля опубликовало издание Motorgraph.

Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж. К дилерам Hyundai в Южной Корее она поступит в третьем квартале текущего года.

Напомним, кроссовер Creta, который с момента своего появления в России пользуется у нас ажиотажным спросом (и лидирует в сегменте SUV в целом), на домашнем рынке представлен под именем ix25.