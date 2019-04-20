УАЗ Патриот примет участие в автопробеге Москва-Катар, посвященном ВОВ

В автопробеге Москва-Катар примут участие три внедорожника УАЗ Патриот 2019 модельного года

Он нацелен на укрепление связей между Россией и Катаром, посвящён победе в Великой Отечественной войне и организован при поддержке Министерства иностранных дел РФ, посла Катара в России и Министерства культуры и спорта Катара.

Проект запланирован в формате длительного автопробега, в которых автомобили УАЗ традиционно сильны. Именно поэтому в путешествии по самым разным дорогам приняли участие три внедорожника УАЗ Патриот 2019 модельного года. Впереди у экипажей, в состав которых входят опытнейшие водители-испытатели УАЗ, четыре страны, 12 городов, суровые пустыни и знойная жара, а также места, исторически связанные с победой в Великой Отечественной войне.

Торжественный старт от Музея Победы на Поклонной горе дан 18 апреля. Из Москвы колонна поедет в Курск, Волгоград, Элисту, Махачкалу и Дербент. Следующая остановка состоится в столице Азербайджана Баку, а после маршрут продолжится городами на территории Ирана – Тегераном, Исфаханом, Ширазом и Буширом. Финальная часть автопробега – переправа из Бушира в столицу Катара Доху на катамаране, предоставленном правительством Ирана.

По пути следования будут организованы различные мероприятия. Например, в Курске состоится встреча посла Катара в России с врио губернатора Курской области Романом Владимировичем Старовойтом. А благодаря тесному взаимодействию с движением «Волонтёры Победы» будут проведены встречи с ветеранами в Волгограде и Махачкале. Не останется без участия и Баку. Здесь запланировано посещение выставки о победе в Великой Отечественной войне, которая откроется в Музее Независимости Азербайджана.

Более того, часть пути пройдёт по Трансиранскому маршруту. Этот транспортный коридор активно использовался Соединёнными Штатами и Великобританией во время Великой Отечественной войны для доставки грузов в СССР по программе ленд-лиза.

Финальной точкой двухнедельного путешествия станет посольство России в Катаре, где состоится торжественное открытие интерактивной фотовыставки Музея Победы, посвящённой Битве на Курской дуге.