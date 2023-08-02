Мировая премьера совершенно нового Toyota Land Cruiser Prado Toyota Land Cruiser Prado First Edition

Совершенно новый Toyota Land Cruiser Prado фокусируется на своих традиционных преимуществах качества, долговечности и надежности для работы в самых сложных условиях

Новая модель сочетает легендарную ДНК Land Cruiser с новыми технологиями для обеспечения исключительной производительности на дороге и бездорожье

Новая платформа кузова на раме GA-F является основой для значительного увеличения жесткости кузова и рамы, улучшения реакции, хода и управляемости

Первый Land Cruiser Prado, оснащенный электроусилителем рулевого управления и новым отключающимся стабилизатором поперечной устойчивости

2,8-литровый дизельный двигатель для оптимального баланса топливной экономичности и производительности & электрифицированная версия с 48-вольтовой гибридной технологией, доступная в начале 2025 года

Toyota представляет совершенно новый Land Cruiser Prado – модель, которая исходит непосредственно из первоначальных качеств, сделавших имя Land Cruiser символом прочности и надежности на протяжении более 70 лет.

Легендарная ДНК Land Cruiser была обогащена новыми технологиями, чтобы достичь высокого уровня производительности как на бездорожье, так и в повседневной эксплуатации. Это укрепляет мировую репутацию Land Cruiser Prado, как надежного автомобиля, которому можно доверять в самых суровых условиях, чтобы безопасно доставить вас к месту назначения и вернуть обратно.

Toyota планирует начать предпродажи нового Land Cruiser Prado для европейских клиентов в октябре, а первые автомобили ожидаются в первой половине 2024 года.

Наследие, которым можно гордиться

72 года назад, 1 августа 1951 года, увидел свет Land Cruiser Prado под именем «Toyota BJ». Вскоре после этого он доказал свою силу и возможности, став первым автомобилем, успешно поднявшимся на шестую станцию на склонах горы Фудзи.

С тех пор главной задачей Toyota для Land Cruiser Prado стало предоставление людям транспортного средства, которое надежно доставит их к месту назначения даже в самых суровых условиях. Опыт клиентов по всему миру стал ценным источником развития ключевых преимуществ Land Cruiser – надежности, долговечности и способности справляться с трудными дорожными условиями.

Нет сомнений, что благодаря своей устоявшейся репутации, Land Cruiser Prado стал одной из самых популярных моделей Toyota, и на сегодняшний день продано более 11,3 миллиона автомобилей (данные на июнь 2023 года, включая продажи моделей Lexus LX и Lexus GX) в более чем 170 странах и регионах.





















Toyota Land Cruiser Prado

Новая платформа GA-F значительно улучшила фундаментальную производительность

Новый Land Cruiser Prado сохраняет свою классическую прочную конструкцию кузова на раме и следует примеру более крупной модели Land Cruiser 300, используя платформу Toyota GA-F, которая существенно улучшает его внедорожные характеристики.

В то же время новая модель легко маневрирует и обеспечивает больший комфорт при обычном вождении по дорогам, что отражает стремление Toyota сделать автомобиль практичным и адаптированным к повседневным потребностям клиентов.

Новая рама стала на 50% жестче, а совокупная жесткость кузова и рамы увеличилась на 30%. Эти существенные улучшения способствуют повышению отзывчивости, управляемости и комфорта при движении. Основные характеристики подвески также были улучшены, особенно для обеспечения более высокой артикуляции колес – ключевой фактор, влияющий на способность автомобиля передвигаться по бездорожью.

Новый электроусилитель руля

В новом Land Cruiser Prado впервые применена система электроусилителя рулевого управления (EPS). Это снижает возможные вибрации при движении по неровной поверхности и обеспечивает более плавное, прямое управление рулем и улучшенную маневренность на всех скоростях. Применение EPS также позволяет новому Land Cruiser Prado быть оснащенным системой помощи при отслеживании полосы движения в рамках пакета активной безопасности Toyota Safety Sense, что способствует поддержанию безопасности и помощи водителю.

Toyota впервые применяет технологию отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Новый Land Cruiser Prado обзавелся дополнительными возможностями для внедорожной езды благодаря новой отключаемой передней защиты от крена. Эта уникальная технология – SDM (стабилизатор с механизмом отключения) – была разработана компанией Toyota впервые, и позволяет водителю изменять статус переднего стабилизатора поперечной устойчивости с помощью переключателя на приборной панели. Такая гибкость обеспечивает лучшую управляемость на неровных дорогах, а также увеличивает комфорт и облегчает управление при движении в условиях бездорожья.

Дополнительную поддержку при внедорожной езде обеспечивают усовершенствованные системы Multi-Terrain Monitor и Multi-Terrain Select. Монитор Multi-Terrain Monitor, оснащенный камерой и высокоразрешающим дисплеем, предоставляет водителю четкий обзор окружающего автомобиль местности, включая пространство под ним. Система Multi-Terrain Select автоматически адаптирует характеристики автомобиля, чтобы соответствовать требованиям различных условий внедорожного вождения.

Toyota Land Cruiser Prado

Новые трансмиссии

Технические характеристики силового агрегата отражают стратегию Toyota, направленную на создание модели, спроектированной с учетом потребностей и образа жизни людей, обеспечивая тем самым прочную репутацию автомобиля за его надежность и долговечность как на дорогах, так и в условиях бездорожья.

На рынке Западной Европы новый Land Cruiser будет предлагаться с 2,8-литровым турбодизельным двигателем, спроектированным с учетом оптимального соотношения топливной экономичности и производительности. Его максимальная мощность составляет 204 л.с. / 150 кВт по стандарту DIN, а совместно с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с прямым переключением, автомобиль способен буксировать грузы весом до 3500 кг.

В начале 2025 года будет доступна электрифицированная версия силового агрегата, которая сочетает мощный и эффективный дизельный двигатель с 48-вольтовой гибридной технологией.

Toyota Land Cruiser Prado

Дизайн автомобиля объединяет в себе традицию и современность

Традиции были смешаны с современностью, чтобы создать вневременной внешний вид, который отражает способность автомобиля выдерживать суровые условия. Стиль также выражает функциональную красоту, характерную для лучших профессиональных инструментов.

Коренастая и прочная внешность подчеркивает концепцию «возвращение к корням» нового Land Cruiser, однако она также очень практична благодаря подходу «форма следует функции». Для обеспечения внедорожных характеристик были использованы более короткие свесы, скульптурные углы и узкая нижняя часть кузова, а детали кузова разработаны с учетом простоты замены в случае повреждения.

В профиль автомобиля выделяется классический силуэт Land Cruiser с четкими горизонтальными линиями. Длина составляет 4 920 мм, ширина 1 980 мм и высота 1 870 мм, а колесная база – 2850 мм.

Интерьер предлагает выбор из пяти или семиместной конфигурации с дизайном, который воплощает силу и функциональность настоящего внедорожника. Это видно в горизонтальном расположении приборной панели и переключателей, которые упрощают использование даже при перемещении по сложному рельефу.

Особое внимание было уделено обзорности для водителя, благодаря низко расположенному капоту, горизонтальной приборной панели и пониженной поясной линии, что позволяет иметь более глубокие боковые окна.

Усовершенствованные меры безопасности

Новый Land Cruiser будет оснащен передовой системой безопасности Toyota Safety Sense в рамках комплексного пакета Toyota T-Mate, предлагающего передовые функции и технологии, способствующие снижению нагрузки на водителя.

Land Cruiser первое издание

Toyota Land Cruiser Prado









Toyota Land Cruiser Prado First Edition

В Европе новый Land Cruiser будет представлен в специальной модели First Edition, доступной исключительно для клиентов в течение начального периода предпродажной подготовки с октября текущего года.

Этот лимитированный выпуск – около 3000 единиц для Европы – подчеркивает наследие Land Cruiser, благодаря особенным стилевым деталям и деловому характеру внедорожника. Среди особенностей – классические круглые фары и два специальных двухцветных варианта окраски кузова: песочный и дымчато-голубой. Подробная информация будет предоставлена ближе к началу предпродажной подготовки.