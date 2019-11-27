MBUX теперь и для Mercedes-Benz V-Класса

Вслед за A-Классом, CLA и GLC интуитивная и самообучаемая мультимедийная система MBUX Mercedes-Benz будет доступна и для V-Класса. С весны 2020 г. минивэн со звездой можно заказать с MBUX

Основой MBUX является интуитивная концепция управления и, в первую очередь, система голосового управления. Она обладает высоким уровнем распознавания речи и понимает практически любые предложения, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля. В тоже время она является обучаемой, подстраивается под пользователя и его голос и даже понимает сленг. Система голосового управления активируется кнопкой на рулевом колесе или голосовой командой “Эй, Мерседес”.

Сенсорный центральный дисплей высокого разрешения с диагональю 7 или 10,25 дюймов и сенсорная панель на центральной консоли довершают концепцию управления MBUX в V-Классе. MBUX можно индивидуализировать благодаря так называемым функциям прогнозирования. Функции прогнозирования позволяют системе распознать, какое следующее действие водитель хотел бы совершить. Например, если по дороге домой водитель часто звонит на домашний номер, то на дисплее будет предложен этот номер телефона. Кроме того, все настройки автомобиля и информационно-развлекательной системы могут быть сохранены в восьми различных профилях.