Land Rover Defender пройдет сложнейшие испытания в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать» <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с участием нового Defender

Кадры со съемок бондианы дают уникальную возможность взглянуть за кулисы и увидеть работы постановщика трюков Ли Моррисона (Lee Morrison) и каскадера Джесса Хокинса (Jess Hawkins).

Съемочная группа фильма об агенте 007 испытала новый Defender в условиях экстремального бездорожья, где автомобиль продемонстрировал свой легендарный характер.

Ли Моррисон, постановщик трюков в фильмах о Джеймсе Бонде: «Создание и постановка сцен для бондианы требует бескомпромиссного мышления. Нам был нужен поистине неукротимый автомобиль, способный на равных бороться со стихией, преодолевать крутые спуски и легко форсировать реки. Поэтому наш выбор пал на новый Defender. Я более чем впечатлен, так как этот легендарный автомобиль не просто вернулся, но и стал лучше во всех отношениях!».

Новый Defender получил дорожный просвет в 291 мм и лучшую в классе внедорожную геометрию: углы въезда, рампы и съезда версии Defender 110 в режиме внедорожной высоты составляют 38, 28 и 40 градусов соответственно. Максимальная глубина преодолеваемого брода в 900 мм и новый режим «Брод» системы Terrain Response 2 позволяют водителю уверенно преодолевать водные преграды.

В процессе разработки версии Defender, которая будет задействована в фильме, команда дизайнеров Land Rover тесно сотрудничала с постановщиком спецэффектов Крисом Корбулдом (Chris Corbould). Автомобиль, созданный на основе версии Defender X, в цвете Santorini Black с затемненными 20-дюймовыми колесными дисками и профессиональными внедорожными шинами стал первым Defender, сошедшим с конвейера нового завода Jaguar Land Rover в Нитре, Словакия.

Ричард Эгню (Richard Agnew), директор Land Rover по международным коммуникациям: «Фильм ”Не время умирать” – это превосходный шанс продемонстрировать выдающиеся возможности нового Defender в захватывающей автомобильной погоне с участием Джеймса Бонда. Нам было крайне интересно продолжить сотрудничество с EON Productions и работать с ее командой в рамках создания таких эффектных сцен».

Сотрудничество крупнейшего автопроизводителя Великобритании и EON Production в рамках производства фильмов о Джеймсе Бонде началось еще в 1983 году, когда Range Rover с открытым верхом появился в ленте «Осьминожка».

Наряду с новыми Defender в фильме «Не время умирать» зрители увидят Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III и Range Rover Classic.

Главную роль в картине, снятой режиссером Кэри Фукунага (Cary Fukunaga), исполнил Дэниэл Крэйг (Daniel Craig). Это уже пятая главная роль актера в серии фильмов об агенте 007. Лента появится в мировом прокате 2 апреля 2020 года, на российских экранах фильм будет доступен с 9 апреля 2020 года.