В Шанхае состоялась премьера нового KIA K3

Новый К3 обладает уникальным дизайном экстерьера, которому соответствуют просторный салон и гамма экономичных двигателей.

«К3 создавался с учетом предпочтений китайских потребителей, и он будет производиться внутри страны». – Рассказывает Джей Юн, Президент и глава подразделения бренда и маркетинга DYK Group . – «Более просторный и технологичный, чем когда-либо прежде, с потрясающим дизайном как снаружи, так и в салоне, новый К3 вызывает желание обладать им, а не просто апеллирует к рациональному выбору. Не сомневаюсь, что нам удастся превзойти ожидания молодых потребителей».

Разработка дизайна новой модели велась под руководством вице-президента и главы KIA Design China, Олега Сона. Стремительный силуэт нового К3 не только подчеркивает спортивный характер автомобиля, но и обеспечивает улучшенные аэродинамические характеристики.

При этом выглядящая более солидно фронтальная часть с полностью оригинальным дизайном решетки радиатора, имеющей фирменные очертания «улыбка тигра» (tiger nose), гарантирует безупречную узнаваемость К3. А полностью светодиодные фары подчеркивают самый современный уровень оснащения нового седана.

Моторная гамма нового К3 формировалась в соответствии с предпочтениями китайских потребителей. Для седана предлагаются два бензиновых двигателя: атмосферный объемом 1,5 литра и 1,4 литра с турбонаддувом.

Кроме того, впервые для среднеразмерного седана будет предложена версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Ее дизайн отличается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а мультимедийный комплекс дополнен сервисом, который подскажет расположение ближайшей зарядной станции.

Одновременно с премьерой седана К3 на автосалоне в Шанхае, состоялся дебют гоночной версии K3 CTCC, подготовленной для национального кузовного чемпионата.

Продажи нового Kia K3 начнутся в Китае во втором квартале 2019 года.