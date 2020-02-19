Maserati озвучила стратегию дальнейшего развития марки

Maserati озвучила стратегию дальнейшего развития марки
19 февраля 13:11 2020

Maserati озвучила стратегию дальнейшего развития марки: все новые модели компании получат гибридные или полностью электрические силовые установки Autoua.net

Программа электрификации Maserati стартует этой весной. Первым гибридным автомобилем станет новый Maserati Ghibli. Производство первый полностью электрических моделей – электрических модификаций Maserati GranTurismo и GranCabrio нового поколения – начнется в 2021 году. Серийное производство электрокаров наладят в производственном центре Мирафьори, в который компания инвестировала 800 млн евро. Центр Мирафьори должен стать «мировым хабом электрификации и мобильности будущего». Большая часть его мощностей будет отведена под производство новых электрифицированных автомобилей марки.

Но сердцем Maserati по-прежнему останется Модена, где расположены штаб-квартира, лаборатория инноваций и технологический центр компании. Здесь в 2020 году будет построен новый «супер-спортивный автомобиль». Подготовка к его серийному производству началась с модернизации производственной линии и строительства нового покрасочного цеха.

Также Maserati анонсировала новый кроссовер, сборку которого наладят на новой производственной линии в Кассино, строительство которой начнется в конце первого квартала этого года. Инвестиции в проект составят около 800 млн евро. Первые предсерийные прототипы кроссовера должны сойти с конвейера к 2021 году.

Maserati Ghibli

Фото: Maserati Ghibli

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Maserati
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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