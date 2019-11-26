Уникальный мотоцикл выставлен на продажу в России

На сайте объявлений Auto.ru выставлен на продажу мотоцикл за 12 800 000 рублей. Возможно, это самый дорогой двухколёсный транспорт, когда-либо продававшийся в России

В продаже появился ультраэксклюзивный Confederate Combat Fighter G51 Black Flag – всего в мире было выпущено 30 таких мотоциклов, данный экземпляр имеет порядковый номер 12, о чём красноречиво сообщает гравировка на раме. Black Flag Fighter – это особый способ выразить свою любовь и страсть к миру моторов, доступный лишь числу избранных.

Мотоцикл вызывает интерес не только своим ценником и крайне малой серией выпуска, но и техническим оснащением. Нестандартных инженерных решений в байке – хоть отбавляй. Этот мотоцикл интересен даже в статике, когда он просто стоит на подножке. Взять хотя бы прозрачную крышку газораспределительного механизма, через которую видны ремни и шкивы, вращающиеся при работе силового агрегата, или картер, вырезанный из цельного куска алюминия.

Бензобак мотоцикла – это тоже настоящее произведение инженерного искусства: он расположен под седлом и оборудован смотровыми окошками с двух сторон. Владельцу мотоцикла и просто праздным зевакам всегда будет прекрасно видно, сколько в баке осталось топлива, как бурлит и пенится от вибраций на холостых оборотах бензин, и как поднимаются фонтанчики, если крутануть ручку газа.

Другая фишка мотоцикла – окно в воздушный фильтр: через него видно не только сам фильтр, но и дроссельные заслонки. Тормоза у Confederate Combat Fighter G51 Black Flag необычные, под стать всему остальному: спереди с каждой стороны находится по одному сдвоенному диску. Трудно оторвать глаз и от хитроумной рычажной системы передней подвески с одним амортизатором, которая двигается как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

Отец основателя компании Confederate был лётчиком и во время Второй Мировой войны служил в палубной авиации, поэтому практически весь модельный ряд бренда назван в честь тех или иных боевых машин авиации союзников. Истребитель Fighter не исключение. Мотоцикл, выставленный на продажу в России – это последний true Confederate байк, собранный ещё при Мэтте Чемберсе доэлектрической эпохи.

По случаю предстоящей чёрной пятницы компания Confederate Motors Russia устанавливает особую цену на Confederate Combat Fighter G51 Black Flag: действует беспрецедентная Black Flag Friday скидка $20.000! До конца месяца можно приобрести этот эксклюзивный мотоцикл за 11 500 000 рублей.