Genesis продемонстрирует серийную версию внедорожника GV80

В Нью-Йорке Genesis планирует представить свою новую модель внедорожника GV80

Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — планирует привезти на автосалон в Нью-Йорке, который откроется 16 апреля 2019 г., свою новую модель. Вся информация о машине держится в секрете. Компания лишь опубликовала тизерный видеоролик, который не раскрывает никаких подробностей о будущем автомобиле.

Не исключается, что на мотор-шоу публике будет продемонстрирована серийная версия первого кроссовера Genesis под названием GV80. Автомобиль должен составить конкуренцию Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Дизайн серийной модели будет повторять одноименный концепт. По неофициальным данным, машина получит 3,8-литровый бензиновый двигатель V6 и полный привод. Также ожидается появление 3,3-литрового турбомотора и 5,0-литрового агрегата V8.

Однако, по данным Motor1, G80 вряд ли дебютирует в Нью-Йорке. Премьеру этой машины следует ожидать ближе к осени нынешнего года. Поэтому издание считает, что на автосалоне корейцы представят концепт будущего электрокара. Ожидается, что премьера серийной версии этой машины состоится не раньше 2021 года. В этом же году корейская компания покажет экологически чистый автомобиль, запас хода которого должен превысить 500 километров.

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