Mitsubishi Motors участвует в разработке устройства для самостоятельного передвижения слабовидящих

Mitsubishi Motors участвует в разработке устройства для самостоятельного передвижения слабовидящих
20 февраля 16:11 2020

Mitsubishi Motors объявила об участии в Консорциуме по улучшению мобильности и качества жизни слабовидящих людей. Деятельность организации будет направлена на разработку интегрированного технологического решения под названием AI suitcase (“Al чемодан”), которое поможет слабовидящим людям самостоятельно передвигаться в городе и осуществлять коммуникацию

Устройство будет представлять собой компактного робота, обладающего целым рядом необходимых функций: выстраивать оптимальный пеший маршрут в пункт назначения на основе информации о местопребывании и данных карт, осуществлять навигацию при помощи голосового управления и тактильных датчиков, обходить препятствия на пути, озвучивать информацию о ближайших магазинах и направлять человека в нужный магазин за покупками, оказывать помощь с коммуникацией, распознавая лица, сохранённые ранее в памяти устройства, и сигнализируя о ситуации на основе данных встроенной видеокамеры и анализе выражений лиц окружающих людей.

Для того, чтобы слабовидящие не испытывали на себе чрезмерного внимания окружающих, устройство внешне выглядит, как обычный чемодан.

В Консорциум вошли пять японских компаний: Alps Alpine, OMRON, Shimizu, IBM Japan и Mitsubishi Motors. Каждая из них внесет свой клад и опыт, а также свои ноу-хау в совместные разработки. Пилотная версия AI suitcase будет представлена широкой публике в Токио в июне 2020 года.

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Mitsubishi
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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