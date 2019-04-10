Maserati на международной Неделе дизайна в Милане

Уникальный тур предлагает Maserati своим поклонникам

Вслед за премьерой на Женевском международном автосалоне, компания Maserati на самой важной мировой Неделе дизайна в Милане предлагает эксклюзивную программу, которая воздаёт дань уважения итальянскому мастерству исполнения различных товаров, доступных как опции индивидуализации новых моделей марки.

Тур Maserati «Maserati CraftingItalian Experiences» («MaseratiСоздавая итальянские впечатления») начинается в самом сердце исторического центра Милана, в элегантном дизайнерском районе Брера, знаменитого квартала, посвященного искусствам, где также расположена знаменитая картинная галерея Пинакотека. В этой эксклюзивной обстановке посетители cмогут полюбоваться моделью Levante ONEOFONE, персонализированной Аллегрой Антинори (Allegra Antinori) и ранее демонстрировавшейся на автосалоне в Женеве.

Этот особенный Levante был создан в рамках совместного творческого процесса госпожой Антинори при помощи Centro Stile Maserati («Центр Maserati»). В первом подобном проекте индивидуализации каждая деталь, выбранная госпожой Антинори, тесно связана с особенностями её личности: от трехслойной окраски в зеленый цвет, вдохновленной оттенками холмов Тосканы, до интерьера с сиденьями, отделанными уникальной кожей Pieno Fiore. Она окрашена анилином и маслами без использования поверхностных покрытий, и декорирована вышивкой с классическим стеганым эффектом.

Данная техника обеспечивает исключительную глубину цвета и очень мягкие тактильные ощущения, которые, подобно хорошему вину, с годами будет становиться только лучше. Это настоящее произведение искусства, созданное с помощью уникальных и эксклюзивных материалов.

Вторая часть проекта «Maserati CraftingItalian Experiences» начинается в фирменном шоу-руме компании De Castelli. Это ведущая металлообрабатывающая фирма, которая специализируется на производстве уникальных аксессуаров для домашнего декора, создании персонализированных поверхностей и проектов.

В своём шоу-руме в центре округа Сан Бабила на Корсо Монфорте специалисты компании показывают, что может произойти, когда соединяется их экспертиза в работе с металлическими поверхностями и желание Maserati воплотить «поэзию в металле». Когда плоды их сложной работы с металлом находят применение в интерьере автомобиля (на передней панели и педалях), это придает благородный вид, добавляет ощущение стиля и текстурного многообразия. Цветовая гамма вдохновлена богатыми оттенками итальянских пейзажей.

Путешествие продолжается в другом элегантном квартале Милана, Порта Венеция, с посещением ателье компании Giorgetti. Giorgetti, всемирно известная итальянская компания, специализирующаяся в сфере деревообработки, известна своей мебелью и уникальными дизайнерскими предметами. Здесь можно полюбоваться вставками передней панели Quattroporte. Giorgetti показывает важную роли дерева в компонентах Maserati.

На трех из 12 используемых Giorgetti пород древесины – ясеня, ореха и клена – показаны различные процессы: сначала механизированные, затем ручные, включающие резьбу и придание формы. Следующая остановка – в наиболее эксклюзивном квартале Милана,Quadrilaterodella Moda(«Модном четырехугольнике»). Maserati как бренд, синонимичный стилю, выбрал для этого концепт-стор Alcantara. Международный представитель кампании «Сделано в Италии», компания Alcantara была основана в 1972 году и объединяет выдающийся стиль со стремлением к устойчивому развитию, которое позволило ей получить статус производителя с нейтральным уровнем выбросов.

Алькантара является инновационным материалом, который обеспечивает непревзойденное сочетание функциональных и эстетических качеств с великолепным тактильным ощущением. Невероятно универсальный материал, алькантара выбрана множеством ведущих брендов в различных областях, от моды и аксессуаров до автомобильной промышленности, интерьерного дизайна и высоких технологий. На специальной инсталляции, посвященной Maserati, подчеркнута уникальность применения, которая родилась в процессе сотрудничества двух центров стиля компаний.

Тур «MaseratiCraftingItalianExperiences» заканчивается в бутике ErmenegildoZegna на Виа Монтенаполеоне, 27/Е. Здесь Maserati совместно с ErmenegildoZegna, давним партнером марки и одним из лидеров в сфере мужской одежды класса люкс, имеют честь выставить новую капсульную коллекцию сезона весна-лето 2019. Экспозиция включает специальный выбор кожаных товаров, одежды для путешествий и элегантных аксессуаров.

Это еще один пример высококлассных продуктов двух легендарных итальянских брендов. На недавно прошедшем международном автосалоне в Женеве Maserati и ErmenegildoZegna представили PELLETESSUTA, специальную плетеную кожу наппа, ставшую результатом исследований компании Zegna. Инновационный, легкий, универсальный и мягкий материал идеально подходит для создания различных предметов, от домашнем мебели до мультимедиа аксессуаров.