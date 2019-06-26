Новый кроссовер Ford пришел на смену паркетнику EcoSport

Новый кроссовер Ford пришел на смену паркетнику EcoSport
Июнь 26 16:06 2019

Теперь «Пумой» решили назвать компактный кроссовер — ему предстоит прийти на смену паркетнику EcoSport. При этом новинка базируется на доработанной платформе новейшей Фиесты, которой внедрили другую подвеску и усилили основание кузова.

Маленький Ford, наконец, сможет похвастаться приличным багажником: у «Пумы» объём отсека оставляет 456 литров, тогда как EcoSport вмещал только 354 литра поклажи. Правда, новые данные указаны, учитывая 80-литровое подполье, которое называется MegaBox.

Ford Puma

Фото: auto.mail.ru

Интерьер — типично фордовский. Но ради новой модели были придуманы несколько любопытных «фишек». Первая — встроенный массажер передних кресел! Такого не предлагает никто из конкурентов. Также список опций пополнит позиция, которую наверняка оценили бы российские покупатели, — фирменные чехлы на молниях.

Ford Puma

Фото: auto.mail.ru

Что касается агрегатов, то базовым станет 3-цилиндровый турбомоторчик 1.0 EcoBoost. Этот малыш отдачей 125 л.с. вдобавок умеет отключать один цилиндр при малых нагрузках, становясь «турбодвойкой». Из коробок передач поначалу будет доступна только 6-ступенчатая механика, но потом появится 7-ступенчатый преселективный робот.

Ford Puma

Фото: auto.mail.ru

В Европе также предложат «мягкий» гибрид, построенный вокруг этого же двигателя. Кроме того, обеспеченным европейцам понравится электронная начинка: в набор ассистентов войдут электронный комплекс CoPilot360, способный удерживать машину на полосе, система Wrong Way Alert, которая распознает запрещающие знаки и многое другое.

Ford Puma

Фото: auto.mail.ru

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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