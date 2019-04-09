На Северном Кавказе открыт первый дилер Volkswagen в концепции Digital – «АвтоБерг»

Дилерский центр с концепцией Digital открыт в Пятигорске

В Пятигорске открылся первый дилерский центр Volkswagen – «АвтоБерг», который работает по концепции Digital. В церемонии открытия принял участие Петр Зайчек, руководитель отдела развития бизнеса и дилерской сети.

«Дилерская сеть марки Volkswagen расширяется, но что более важно – растет качество предоставляемых услуг, и не в последнюю очередь это связано с развитием концепции цифровых шоурумов. Концепция Digital для дилерских центров подразумевает принципиально новый процесс покупки автомобиля, и сегодня он стал доступен для наших клиентов в Пятигорске. Находясь в комфортном кресле, клиент может увидеть и сравнить несколько вариантов комплектации, понять технологии в действии, уточнить подробную информацию об опциях, ценах и сроках поставки автомобиля», – отметил Петр Зайчек, руководитель отдела по развитию бизнеса и дилерской сети марки Volkswagen.

Концепция Digital предполагает полное погружение клиента в мир Volkswagen. Данный процесс покупки автомобиля расширяет возможности выбора и предоставляет клиентам большую гибкость. Центром внимания концепта является зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD формата. С ее помощью подбор автомобиля, выбор цвета, комплектации и опций становится более ярким и эмоциональным. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации.

Если клиент самостоятельно подобрал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте марки исохранил код, то общение начнется сразу с рассмотрения на большом экране собранного им автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо специалистом марки, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. Оно позволяет определить пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать его в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией инновационных технологий в действии.

Volkswagen «АвтоБерг» – первый официальный дилерский центр марки на Кавказских Минеральных водах, обладающий площадью 2331.8 м2 и осуществляющий полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована 13 постами обслуживания и 1 диагностической линией, что позволяет максимально соответствовать требованиям клиентов.