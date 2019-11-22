Развитие дилерской сети Chery в Казахстане

Компании, технические открытия которых состоялись осенью этого года, предоставляют полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запчастей и аксессуаров.
До конца 2020 года компания планирует открыть до 15 автоцентров марки CHERY в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск и других. АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» рассматривает варианты партнерства, как с новыми игроками автомобильного рынка Казахстана, так и с дилерскими холдингами, заинтересованными в диверсификации портфеля марок.
В течение первого года работы в планах CHERY реализовать более 1000 автомобилей на казахстанском рынке.
Модельный ряд марки CHERY в настоящее время представлен двумя кроссоверами — TIGGO 3 и TIGGO 4, до конца года будет расширен ещё на две модели — TIGGO 5 и TIGGO 7. Автомобили поставляются на рынок Казахстана с завода CHERY в Китае (г.Уху).
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.