Развитие дилерской сети Chery в Казахстане

Развитие дилерской сети Chery в Казахстане
Ноябрь 22 20:11 2019

Дистрибьютор автомобилей CHERY в России подписал дилерские соглашения с автомобильными центрами в городе Нур-Султане — TERRA MOTORS и Астэк

Компании, технические открытия которых состоялись осенью этого года, предоставляют полный комплекс услуг, связанных с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей, реализацией оригинальных запчастей и аксессуаров.

До конца 2020 года компания планирует открыть до 15 автоцентров марки CHERY в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск и других. АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» рассматривает варианты партнерства, как с новыми игроками автомобильного рынка Казахстана, так и с дилерскими холдингами, заинтересованными в диверсификации портфеля марок.

В течение первого года работы в планах CHERY реализовать более 1000 автомобилей на казахстанском рынке.

Модельный ряд марки CHERY в настоящее время представлен двумя кроссоверами —  TIGGO 3 и TIGGO 4, до конца года будет расширен ещё на две модели — TIGGO 5 и TIGGO 7.   Автомобили поставляются на рынок Казахстана с завода CHERY в Китае (г.Уху).Chery_Tiggo_4Chery_Tiggo_4

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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