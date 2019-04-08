Наказания за самые опасные нарушения ПДД ужесточат

Замглавы Госавтоинспекции МВД заявил об ужесточении ответственности за наиболее опасные правонарушения

В эфире “Милицейской волны” замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков заявил, что изменятся санкции за “наиболее опасные правонарушения в области дорожного движения”. К таковым, по его словам, относятся вождение в пьяном виде, езда без прав, проезд на красный сигнал светофора и непропуск спецтранспорта. Также планируется ужесточить ответственность для виновников ДТП с тяжкими последствиями, которые скрылись с места происшествия.

Быков также добавил, что “прорабатывается вопрос о введении дифференцированного наказания за систематические нарушения правил дорожного движения”.

Как сообщал “Авторамблер”, еще в конце 2018 года глава Госавтоинспекции России Михаил Черников предлагал вдвое увеличить штраф за езду без прав. По его словам, за это правонарушение автомобилистов нужно штрафовать на 5-15 тыс. рублей, арестовывать на срок до 15 суток и отправлять на обязательные работы на 100-200 часов.

Также депутаты Госдумы подготовили поправки в ст. 264 Уголовного кодекса, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы за ДТП, которые были совершены в пьяном виде и повлекли гибель двух и более человек.

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