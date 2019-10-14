Победители Volkswagen Junior Masters 2019

В Москве состоялся турнир Volkswagen Junior Masters.

Поддержка маркой Volkswagen юношеского футбола – один из шагов в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом».

Чемпионат Junior World Masters проводится на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира. Он является одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами FIFA и Немецким футбольным союзом(DFB).

В чемпионате Junior Masters 2019 года в борьбе 20 команд победителем сталакоманда ДФК «Чертаново», которую поддерживал официальный дилер Volkswagen АВТОПРЕСТУС.

Второе место в турнире заняла команда «Алтай» из Барнаула, представленная официальным дилером марки АлтайЕвроМоторс, а замкнула тройку лидеров команда «СШОР Сигнал», которую курировал официальный дилер Volkswagen Автоцентр Керг. Всего за победу боролись 20 команд из 20 городов России.

На протяжении турнира марка Volkswagen организовывала для его участников развлекательные и обучающие мероприятия: мастер-классы, встречи с известными игроками, тренерами, ветеранами спорта. Своим профессиональным опытом с юниорами поделились такие известные футболисты, как Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Дмитрий Ананко, Валерий Кечинов и Дмитрий Сенников.

Финальные игры прошли на крытом манеже «РЖД Арена» в Москве. В награждении победителей приняли участие представители Российского футбольного союза: Евгений Алдонин, экс-полузащитник сборной России по футболу, двукратный чемпион России в составе ЦСКА, обладатель кубка УЕФА, а также Александр Ширко, экс-нападающий сборной России по футболу, шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака».