Ж/д переезд в микрорайоне Львовский 22 апреля закроют для проезда машин

22 апреля на перегоне «Гривно» – «Львовская» в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска будут проводиться ремонтные работы

Железнодорожный переезд на перегоне «Гривно» – «Львовская» в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в ночь на 22 апреля закроют для движения автотранспорта из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Работы по реконструкции проведут 22 апреля с 00:00 до 5:30 на железнодорожном переезде 54 километра перегона «Гривно» – «Львовская». Во время работ полностью закроют движение автотранспорта на переезде на участке 207 километр автодороги А-107 (Симферопольско-Брестский перегон)», – отмечается в сообщении.

Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

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