Suzuki представит обновленную Vitara и разыграет скидки на автомобили

Гостям “Петербургского международного автомобильного салона” предложат особые условия на покупку автомобиля

Для клиентов компании организована отдельная зона, где они могут получить консультацию по вопросам технического обслуживания и ценам, а также пройти тест-драйв самой популярной модели японской марки.

На «ПМАС» представлены 93 участника – это автомобильные компании и производители автокомпонентов. В дни выставки с 4 по 7 апреля организаторы ожидают более 65 000 посетителей. Suzuki представляет на выставке обновленную модель Suzuki Vitara. Гости смогут получить всю информацию о модели, пройти тест-драйв и принять участие в беспроигрышной лотерее. Разыгрываются скидки на автомобили и фирменные аксессуары.

Также посетители выставки приглашаются на день открытых дверей “Suzuki Vitara. Путешествие всегда рядом”. Мероприятие пройдет 13 апреля в дилерском центре «Форсаж», где гостям предложат особые условия на покупку автомобилей.

Suzuki Vitara получила множество заметных обновлений экстерьера и интерьера. Для модели доступны два новых дерзких цвета кузова Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные цветовые сочетания, что расширяет возможности персонализации.

Обновленный кроссовер представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях, с хорошо зарекомендовавшими себя бензиновыми двигателями. Мотор 1.6 VVT с отдачей в 117 лошадиных сил и турбированный Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика».

Клиренс в 185 мм и уникальная система полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами по-прежнему выделяют Suzuki Vitara среди конкурентов.

Цены на обновленный кроссовер, представленный в трех комплектациях, начинаются от 1 039 000 рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме.