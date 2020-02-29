Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил список облагаемых транспортным налогом по повышенной ставке автомобилей. Вопреки недовольству Счетной палаты Tesla Motors Model S и Bugatti Veyron Grand Sport в перечень вновь не вошли

Минпромторг обновил перечень дорогих легковых автомобилей, транспортный налог с владельцев которых взимается в повышенном размере. Новая версия списка опубликована на сайте ведомства.

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.

В новую версию списка Минпромторга, подлежащую применению в 2020 году, добавлено несколько ранее отсутствовавших в перечне марок:

Chrysler — Pacifica;

Honda — Pilot;

Mazda — CX-9 Supreme, CX-9 Exclusive и CX-9 Executive;

Subaru — Outback 2.5i-S ES Premium ES, Outback 2.5i-S ES Black Line, Outback 3.6R-S ES Premium ES, Outback 3.6R-S ES Black Line и WRX STI Premium Sport;

Jeep — Cherokee, Grand Cherokee (с объемом двигателя от 2985 до 6417 куб. см), Wrangler, Wrangler Unlimited.

При этом все автомобили, кроме двух моделей Jeep Grand Cherokee с объемом двигателя более 6 л, вошли в список автомобилей стоимостью 3–5 млн руб., а упомянутые джипы — в список машин ценой 5–10 млн руб.

Одновременно с добавлением в список новых марок машин увеличилось и число включенных в него моделей тех марок, которые фигурировали в нем ранее. В результате общее число моделей автомобилей стоимостью 3–5 млн руб. выросло с 578 до 632 (+54), машин стоимостью 5–10 млн руб. — с 446 до 486 (+40), стоимостью 10–15 млн руб. — с 97 до 100 (+3), машин дороже 15 млн руб. — с 73 до 82 (+9).

В то же время некоторые автомобили, на отсутствие которых в списке подлежащих обложению повышенным налогом машин ранее указывала Счетная палата, в перечень так и не вошли. В июле 2019 года Счетная палата сообщила, что регионы России недополучают транспортный налог из-за отсутствия в списке Минпромторга, в частности, таких автомобилей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport.

Отвечая на претензию Счетной палаты, Минпромторг заявил, что готов «по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно». Однако в итоге ни один из вышеупомянутых автомобилей в списке на 2020 год не появился.

В августе 2019 года Счетная палата сообщила, что только бюджеты Смоленской и Ивановской областей недополучили 547 тыс. и 712,9 тыс. руб. транспортного налога из-за того, что некоторые из дорогостоящих автомобилей либо в определенные периоды отсутствовали, либо так и не попали в перечень Минпромторга, где перечислены автомобили, к которым применяется повышенная ставка транспортного налога.

В связи с этим Счетная палата предлагала рассмотреть «вопрос об изменении параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога».

Источник РБК.