Программа зимних мероприятий на «Игора Драйв»

В зимний сезон 2023 года на Автодроме «Игора Драйв Драйв» пройдет сразу несколько крупных мероприятий. Среди них зимний Кубок «Игора Драйв» по дрифту, первый этап чемпионата России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный Лес» и самое массовое спортивное мероприятие в стране «Лыжня России». 4–5 февраля пройдёт первый этап зимнего Кубка «Игора Драйв» по дрифту.

Пилоты посоревнуются в мастерстве управляемого заноса, а зрители смогут понаблюдать за жаркими битвами. Первый этап Кубка пройдёт на специально подготовленной трассе, расположенной около Ралли Мото Центра «Игора Драйв».

Во вторые выходные февраля на Автодроме начнется сезон чемпионата России по ралли-рейдам. 10–12 февраля баха «Россия – Северный лес» пройдет не только по подготовленным трассам Приозерского и Выборгского районов, но и по уникальной внедорожной трассе, проложенной по территории Автодрома. Девять скоростных спецучастков протяженностью почти 400 километров будут проложены по дорогам Ленинградской области. В сумме участникам придется преодолеть более 600 км за первый этап чемпионата.

В 2023 году «Игора Драйв» выступает организатором короткого ралли-рейда, и на территории Автодрома расположится вся инфраструктура гонки. 11 февраля состоится зрительский день, во время которого все желающие смогут понаблюдать за стартом спецучастка и скоростными маневрами автомобилей с естественной трибуны у здания Ралли Мото Центра. А также посетить сервисный парк ралли-рейда и боксы – увидеть пилотов-покорителей ралли «Дакар», призеров и победителей ралли-марафонов «Шелковый путь», «Африка Эко Рейс» и этапов чемпионата и Кубка мира по ралли-рейдам.

Помимо этого, 11 февраля Автодром «Игора Драйв примет самое массовое спортивное мероприятие страны – «Лыжню России». Это будет 41-я всероссийская массовая лыжная гонка и вторая объединенная для жителей Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Принять участие смогут все любители лыж и здорового образа жизни от 9 до 70 лет.

Массовый старт в 12 часов дня будет дан одновременно сразу в 73 субъектах Российской Федерации и станет настоящим праздником спорта. Кроме забегов гостей ждёт вкусная еда и конкурсные программы.

Автодром «Игора Драйв» круглый год проводит множество мероприятий и предлагает массу активностей для любителей спорта и новых впечатлений. И этой зимой на Автодроме каждый день можно прокатиться на зимнем картинге на стационарной или ледовой трассе, пройти курсы контраварийного вождения, взять тренировки по мотокроссу или даже попробовать себя в ралли.

С этого года на «Игора Драйв» проходят трек-дни по ралли- спринту, на которых участники смогут пройти специально подготовленные раллийные спецучастки. При этом для участия нужен только обычный автомобиль и права категории «В».