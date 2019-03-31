Новый Hyundai Santa Fe стал победителем конкурса Гран-при «За рулем» в номинации «Средние кроссоверы»

Hyundai Santa Fe стал победителем в номинации «Средние кроссоверы» конкурса Гран-при «За рулем», результаты которого были объявлены 28 марта

Его конкурентами стали 5 моделей, которые были представлены на российском рынке в 2018 году. С большим отрывом Santa Fe стал лидером по показателям «Практичность» и «Дизайн», завоевав расположение читателей журнала.

Гран-при «За рулем» – одна из самых престижных автомобильных премий, которая проводится ежегодно с 1994 года. Голосование в рамках 25-го по счету всероссийского Гран-при проходило с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. Авторитетное жюри в составе читателей журнала «За рулем» оценивало 53 автомобиля в 12 отдельных классах

Новое поколение Hyundai Santa Fe было представлено на Московском Международном Автосалоне в августе 2018 года. С момента выхода на российский рынок кроссовер показывает хорошие результат продаж. Покупатели ценят автомобиль за высокий уровень безопасности, привлекательный дизайн и ходовые характеристики. Santa Fe предлагает один из лучших в классе пакет безопасности с уникальными для отрасли решениями.