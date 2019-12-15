Участки нескольких улиц на востоке Москвы стали односторонними

«Благодаря изменению схемы движения, количество мест на Измайловском проспекте увеличилось с 18 до 54. На 11-й Парковой улице – с 24 до 35, а на 12-й Парковой с 38 до 44. 15 из 133 мест на этих участках предназначено для маломобильных граждан».
Теперь водители могут проехать по 11-й Парковой улице от Измайловского проспекта только в сторону Нижней Первомайской улицы, по 12-й Парковой улице – от Нижней Первомайской улицы в направлении Измайловского проспекта, по Измайловскому проспекту от 12-й Парковой улицы к 11-й – по данным РИАМО.
Также водителям посоветовали быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.
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