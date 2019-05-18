Выгода при покупке Ford Kuga составит около 20% от стоимости автомобиля

Компания Ford Sollers объявляет о дополнительной выгоде при покупке среднеразмерного кроссовера Ford Kuga по программе Ford Credit. Размер выгоды на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости автомобиля и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit. Суммарный размер выгоды может составлять от 300 000 до 360 000 рублей.
Выгода в 300 000 рублей при покупке кроссовера в базовой комплектации Ambiente обеспечивается за счет снижения цены в размере 175 000 рублей и выгоды по программе Ford Credit в размере 125 000 рублей*. Благодаря этому Ford Kuga с атмосферным двигателем 2,5 л, 6-ступенчатой АКП, передним приводом, кондиционером, аудиосистемой с 6 динамиками и 7 подушками безопасности можно приобрести от 1 261 000 рублей.
При этом владелец сможет воспользоваться специальной маркетинговой ставкой по программе Ford Credit, которая для покупателей Ford Kuga была снижена и составляет всего 6% со сроком выплат на 3 года.
C 2014 года www.amsrus.ru