Второй год подряд лидером рейтинга J.D. Power IQS становится бренд Genesis

Второй год подряд Genesis возглавляет рейтинг J.D. Power IQS-2019.

С итоговым показателем в 63 неисправности на 100 автомобилей Genesis стал лучшим в рейтинге качества новых автомобилей в премиальном сегменте и во всей отрасли.

«Для нас невероятно почетно два года подряд получать высшие оценки за качество от J.D. Power, — заявил Манфред Фитцджеральд (Manfred Fitzgerald), исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis. — Это подтверждает, что мы успешно выполняем свое обещание создавать самые желанные продукты для своих клиентов. Наши автомобили, бренд и качество обслуживания клиентов продолжат соответствовать высочайшим стандартам и в будущем».

Бренд Genesis набрал 63 балла в рейтинге, что на пять баллов меньше по сравнению с прошлым годом. G70, получивший 60 баллов в первый год продаж, а это более чем на 30 баллов лучше среднего значения по сегменту, был отмечен владельцами за свою мультимедийную систему, дизайн экстерьера и интерьера, а также дополнительные опции.

Исследование IQS, которое проводится уже более 30 лет, является отраслевым стандартом для оценки качества новых автомобилей за период в 90 дней со дня приобретения. В опросе 2019 года приняли участие покупатели и арендаторы новых автомобилей 2019 модельного года. Полученные от них ответы помогают автопроизводителям выявлять проблемы и улучшать свои продукты.