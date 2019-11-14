eK X и eK фургон получили награду «RJC Car of the Year 2020»

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) объявила, что Kei car eK X («Х» произносится как «кросс») и eK фургон получили награду “RJC Car of the Year 2020”, организованную Ассоциацией Автомобильных исследователей и журналистов Японии (RJC), после финального голосования

Участники RJC высоко оценили комфортную кабину транспортных средств, грузоподъемность, а также ходовые и экологические характеристики, которые были улучшены за счет недавно разработанной платформы и трансмиссии. Кроме того, эксперты признали, что при вождении eK X и eK фургона водители получают меньшей стресс за счет того, что возможности автомобилей Kei были расширены с помощью передовой системы безопасности MI-PILOT от MMC, которой могут быть оборудованы данные модели.

Вслед за Eclipse Cross, который получил звание «RJC Car of the Year 2019», это всего третий раз, когда MMC выигрывает эту награду, — первым победителем стал автомобиль i Kei в 2007 году.

29-й лауреат «RJC Car of the Year» был выбран членами RJC из японских моделей, выпущенных на внутреннем рынке в период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. Комитет определил шесть лучших моделей, финальное голосование состоялось в ноябре.