Автомобили KIA одни из самых безопасных по версии IIHS

KIA Motors сообщает, что восемь моделей из представленной на рынке США линейки бренда удостоены наград Страхового института безопасности движения (IIHS, Insurance Institute for Highway Safety). Благодаря такому результату, KIA вошла в первую тройку марок, в наибольшей степени обеспечивающих соответствие своей продукции новым, более строгим требованиям 2019 года.
Одной из пяти моделей, удостоенных высшего рейтинга Top Safety Pick Plus (TSP+) стал недавно вышедший на рынок седан KIA Cerato1 четвертого поколения – в варианте комплектации со светодиодными фарами и опциональной системой предотвращения фронтальных столкновений.
«Для компании KIA Motors столь высокая оценка IIHS нашей модельной линейки в плане безопасности – большая честь. Особенно с учетом того, что требования в редакции 2019 года стали значительно строже, и выполнить их весьма непросто, – прокомментировал награды директор по модельному планированию и телематическим системам KIA Motors America Орт Хедрик (Orth Hedrick). – Рейтинг IIHS пользуется значительным авторитетом в глазах сегодняшних покупателей. Эти награды являются хорошим доказательством стремления KIA соответствовать запросам и пожеланиям клиентов, нашей постоянной работы по созданию все более безопасных автомобилей».
Количество наград, завоеванных KIA, выглядит особенно впечатляющим на фоне введения в этом году новых стандартов испытаний IIHS. Чтобы соответствовать общему рейтингу TSP+, автомобили теперь должны в краш-тесте на фронтальный удар пассажирской стороной с малым перекрытием получить исключительно оценку «Хорошо» (Good) – в прошлом году также допускалась оценка «Удовлетворительно» (Acceptable). Новая система оценок IIHS требует оценки «Хорошо» во всех краш-тестах, «Очень хорошо» (Advanced) или «Превосходно» (Superior) за оснащение системами предотвращения фронтального столкновения, а также оценки «Хорошо» в испытаниях фар.
В комплектациях, оснащенных соответствующей новым требованиям оптикой и опциональной системой предотвращения фронтальных столкновений, высший рейтинг IIHS TSP+ присвоен моделям KIA Cerato, Niro2, Niro PHEV3, Optima, Sorento Prime4.
Для рейтинга уровня Top Safety Pick (TSP) новым критерием также стал результат краш-теста автомобиля с пассажирской стороны. Чтобы соответствовать такому рейтингу, автомобиль должен получить оценки «Хорошо» во всех краш-тестах, «Очень хорошо» (Advanced) или «Превосходно» (Superior) в плане оснащения системами предотвращения фронтального столкновения, а также оценки «Хорошо» или «Удовлетворительно» в испытаниях основных фар. В вариантах комплектации, имеющих такое оборудование, этому рейтингу соответствуют еще три модели KIA: Rio5, Soul и Cadenza6.
Более подробная информация о российской модельной линейке KIA, спецификации и комплектации для рынка РФ, а также информация о рейтингах безопасности и наградах – представлена на сайте.
C 2014 года www.amsrus.ru
Кто такие IIHS?
Погуглил.
Так и есть
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