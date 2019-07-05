Компания Kärcher открывает демо-площадку инженерных решений для клиентов

Компания Kärcher открывает широкоформатную демонстрационную площадку инженерных решений для клиентов.

Здесь будут разрабатывать, осуществлять частичный монтаж и демонстрировать решения для моек самообслуживания, систем очистки емкостей, индустриальных вакуумных установок и аппаратов сверхвысокого давления. Площадка является серьезной демонстрационной базой, на которой не только клиенты рынка России, но и клиенты стран СНГ смогут ознакомиться с концепцией инженерных решений. Для Kärcher это первый подобный проект за пределами Германии.

В рамках демо-площадки у специалистов компании будет возможность спроектировать, осуществить частичный монтаж отдельных решений на базе компонентов, произведенных концерном, а также продемонстрировать их клиенту в работающем виде. Ранее в таких ситуациях сборку и пуско-наладку оборудования приходилось проводить прямо на территории заказчика, что занимало больше времени и часто мешало производственным процессам. Более того, на площадке располагается сервисная зона – пространство, где будет проходить обучение, демонстрации конечному клиенту и ремонтные работы. С помощью специальных инструментов и запасных частей сервисные специалисты смогут оперативно адаптировать решения под индивидуальные запросы и нестандартные проекты заказчиков, а также производить ремонт. Качественный сервис в сфере промышленного клининга является жизненной необходимостью в развитии инженерных решений.

Демо-площадка будет использоваться для тестовой эксплуатации оборудования. Каждое конкретное решение будет сначала проходить тестирование здесь, и лишь после успешных испытаний – предлагаться клиенту. Это особенно важно для моек самообслуживания, которые Kärcher проектирует из системно-совместимых компонентов по индивидуальным запросам.

Еще одной важной функцией демо-площадки является возможность обучения. Наглядная демонстрация производственных и сервисных процессов позволит углубить знания, а значит улучшить качество сервиса и показатели продаж. Обучение будет доступно для менеджеров по продукту, продавцов, сервисных специалистов и партнёров.