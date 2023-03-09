70 лет легендарному велосипедному двигателю Suzuki Diamond Free

Ровно 70 лет назад, в марте 1953 года, произошло знаковое событие – большую популярность компании Suzuki принёс велосипед с мотором Diamond Free.

На календаре март, а это значит, что Suzuki отмечает ещё один юбилей – круглую дату важного момента становления бренда, который повлиял на его философию, политику и деятельность. В 2023 году исполняется 70 лет с тех пор, как в марте 1953 года в продаже появился легендарный моторизированный велосипед Diamond Free, позволивший компании, пребывающей в сложном положении после финансового кризиса и реорганизации, выйти на абсолютно новый уровень.

А начиналось всё просто, как всё гениальное – с актуальной идеи.

Однажды Сюнзо Сузуки – второй Президент Suzuki (с февраля 1957 по май 1973 г., а на тот момент директор компании) – возвращался с рыбалки и, пересекая против ветра на велосипеде мост Какэцука через реку Тэнрю, подумал, что ездить на велосипеде было бы легче, будь у него двигатель. Он сразу же приступил к разработке и в 1952 году создал мопед под названием Power Free, в котором использовался уникальный механизм – двойная приводная колесная звёздочка, позволяющая переключаться между двумя моделями трансмиссии: крутить педали, как на обычном велосипеде, или использовать двигатель. Идея возымела огромный успех, став первой ступенью к трансформации автомобильного бизнеса! Система была настолько рациональна и удобна, что правительство предоставило Suzuki финансовую субсидию на продолжение разработок – это позволило компании занять лидирующие позиции в индустрии.

Однако останавливаться на достигнутом не в правилах Suzuki, поэтому уже в 1953 году на основе Power Free был создан улучшенный моторизированный велосипед Diamond Free. Его 60-кубовый двигатель мощностью 2 лошадиных силы с инновационным дизайном превзошёл всех конкурентов и на тот момент стал абсолютным хитом. Осенью того же года его объём продаж значительно превысил ожидания, достигнув 150% от прогнозируемого ежемесячного производства (6000 экземпляров к осени 1953 года вместо 4000 прогнозируемых).

В октябре того же года Suzuki провела уникальный тест производительности своих моторизованных велосипедов. 5 октября группа из трёх сотрудников компании на моторизованных велосипедах Diamond Free покинула Саппоро и путешествовала через всю Японию до Кагосимы (3 000 км). Через 18 дней мотоциклисты достигли цели, проехав в общей сложности 93 часа и 21 минуту. При этом за всё время теста велосипеды Diamond Free показали себя с наилучшей стороны, дав возможность участникам преодолеть маршрут без механических повреждений и без единой смены экипажа.

Новость о пробеге быстро стала известна широкой аудитории. Успех теста инновационного двигателя Suzuki Diamond Free, несомненно, помог компании повысить узнаваемость и доверие потребителей к продукции бренда.

Это позволило Suzuki вплотную заняться разработкой компактных двигателей, затем гоночных мотоциклов и изобретать всё более совершенные модели. В последующие годы компания быстро развивалась, и сегодня мотоциклы Suzuki не раз признаны одними из лучших гоночных байков в мире. Доказательством этому служит огромное количество наград за первенство в различных соревнованиях и турнирах.